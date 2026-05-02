Трамп скаржиться, що Меланія забороняє танцювати під "гімн гомосексуалістів"

Американський лідер Дональд Трамп наважився на нове неочікуване зізнання. Як виявилося, його дружина — перша леді США Меланія — ненавидить, коли він танцює під пісню Y.M.C.A. гурту Village People.

Трамп зізнався, чому на нього злиться Меланія

Меланія ненавидить, коли я танцюю… особливо під пісню, яку деякі називають гімном гомосексуалістів. Дональд Трамп Президент США

Очільник Білого дому почав стверджувати, що композиція, яка десятиліттями тому досягала лише п’ятого місця в чартах, тепер нібито очолила рейтинги.

Що важливо розуміти, йдеться про трек Y.M.C.A гурту Village People — вперше він пролунав ще в далекому 1978 році.

Річ у тім, що ця пісня у більшості слухачів уже багато десятиліть асоціюється з ЛГБТ-культурою.

Трамп багато разів вмикав цю композицію під час своїх політичних заходів, починаючи ще часів виборчої кампанії 2020 року.

Танці президента США під трек Y.M.C.A. збирають мільйони переглядів.

Що також цікаво, один із авторів пісні — Віктор Вілліс — нещодавно пояснював, що ця композиція не має прямого стосунку до гомосексуальності.

Артист запевняв, що текст присвячений молоді та діяльності організації YMCA.