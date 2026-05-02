Трамп наказав вивести з Німеччини 5 тисяч військових США
Категорія
Світ
Дата публікації

Трамп все-таки вирішив помститися Європі
Read in English
Джерело:  The New York Times

У Міноборони США офіційно підтвердили журналістам, що президент Дональд Трамп доручив відомству вивести 5 000 американських військовослужбовців із Німеччини, а також передислокувати їх до Штатів та на інші позиції за кордоном.

Головні тези:

  • Трамп не приховує, що таким чином хоче покарати ФРН.
  • Він досі лютує через заяви Мерца щодо війни США на Близькому Сході.

З офіційним коментарем з цього приводу виступив спікер Міноборони США Шон Парнелл.

За його словами, процс виведення військ буде завершено протягом наступних 6-12 місяців.

Це рішення ухвалено після ретельного аналізу розстановки сил міністерства в Європі та з урахуванням вимог театру військових дій і умов на місцях, — стверджує Парнелл.

Що важливо розуміти, Пентагон — особливо у часи правління Дональда Трампа — вже кілька разів оцінював сценарій скорочення своєї військової присутності у ФРН.

Як зазначають журналісти, члени команди президента США непублічно дали зрозуміти, що хочуть, щоб цей крок сприймався як покарання для Німеччини.

Річ у тім, що нещодавні заяви німецького лідера Фрідріха Мерца щодо війни США на Близькому Сході дуже сильно розлютили Дональда Трампа.

Ці кроки повернуть чисельність американських військ у Європі до рівня 2022 року, до того, як Росія розпочала повномасштабну війну в Україні.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Україна тут ні до чого". Трамп знайшов нового "винуватця" російської війни
The White House
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп ухвалив нові санкції проти високопоставлених чиновників Куби
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Війна з Іраном завершена — Трамп звернувся до Конгресу США
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?