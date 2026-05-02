Трамп наказав вивести з Німеччини 5 тисяч військових США

У Міноборони США офіційно підтвердили журналістам, що президент Дональд Трамп доручив відомству вивести 5 000 американських військовослужбовців із Німеччини, а також передислокувати їх до Штатів та на інші позиції за кордоном.
Головні тези:
- Трамп не приховує, що таким чином хоче покарати ФРН.
- Він досі лютує через заяви Мерца щодо війни США на Близькому Сході.
Трамп все-таки вирішив помститися Європі
З офіційним коментарем з цього приводу виступив спікер Міноборони США Шон Парнелл.
За його словами, процс виведення військ буде завершено протягом наступних 6-12 місяців.
Що важливо розуміти, Пентагон — особливо у часи правління Дональда Трампа — вже кілька разів оцінював сценарій скорочення своєї військової присутності у ФРН.
Як зазначають журналісти, члени команди президента США непублічно дали зрозуміти, що хочуть, щоб цей крок сприймався як покарання для Німеччини.
Річ у тім, що нещодавні заяви німецького лідера Фрідріха Мерца щодо війни США на Близькому Сході дуже сильно розлютили Дональда Трампа.
