Трамп наказав вивести з Німеччини 5 тисяч військових США

У Міноборони США офіційно підтвердили журналістам, що президент Дональд Трамп доручив відомству вивести 5 000 американських військовослужбовців із Німеччини, а також передислокувати їх до Штатів та на інші позиції за кордоном.

Трамп все-таки вирішив помститися Європі

З офіційним коментарем з цього приводу виступив спікер Міноборони США Шон Парнелл.

За його словами, процс виведення військ буде завершено протягом наступних 6-12 місяців.

Це рішення ухвалено після ретельного аналізу розстановки сил міністерства в Європі та з урахуванням вимог театру військових дій і умов на місцях, — стверджує Парнелл.

Що важливо розуміти, Пентагон — особливо у часи правління Дональда Трампа — вже кілька разів оцінював сценарій скорочення своєї військової присутності у ФРН.

Як зазначають журналісти, члени команди президента США непублічно дали зрозуміти, що хочуть, щоб цей крок сприймався як покарання для Німеччини.

Річ у тім, що нещодавні заяви німецького лідера Фрідріха Мерца щодо війни США на Близькому Сході дуже сильно розлютили Дональда Трампа.