Трамп приказал вывести из Германии 5 тысяч военных США

В Минобороны США официально подтвердили журналистам, что президент Дональд Трамп поручил ведомству вывести 5 000 американских военнослужащих из Германии, а также передислоцировать их в Штаты и другие позиции за рубежом.
Главные тезисы
- Трамп не скрывает, что таким образом хочет наказать ФРГ.
- Он до сих пор злится из-за заявлений Мерца о войне США на Ближнем Востоке.
Трамп все-таки решил отомстить Европе
С официальным комментарием по этому поводу выступил спикер Минобороны США Шон Парнелл.
По его словам, процесс вывода войск будет завершен в течение следующих 6-12 месяцев.
Что важно понимать, Пентагон, особенно во времена правления Дональда Трампа, уже несколько раз оценивал сценарий сокращения своего военного присутствия в ФРГ.
Как отмечают журналисты, члены команды президента США непублично дали понять, что хотят, чтобы этот шаг воспринимался как наказание для Германии.
Дело в том, что недавние заявления немецкого лидера Фридриха Мерца о войне США на Ближнем Востоке очень сильно разозлили Дональда Трампа.
