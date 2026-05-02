Трамп приказал вывести из Германии 5 тысяч военных США

В Минобороны США официально подтвердили журналистам, что президент Дональд Трамп поручил ведомству вывести 5 000 американских военнослужащих из Германии, а также передислоцировать их в Штаты и другие позиции за рубежом.

Трамп все-таки решил отомстить Европе

С официальным комментарием по этому поводу выступил спикер Минобороны США Шон Парнелл.

По его словам, процесс вывода войск будет завершен в течение следующих 6-12 месяцев.

Это решение принято после тщательного анализа расстановки сил министерства в Европе и с учетом требований театра военных действий и условий на местах, — утверждает Парнелл.

Что важно понимать, Пентагон, особенно во времена правления Дональда Трампа, уже несколько раз оценивал сценарий сокращения своего военного присутствия в ФРГ.

Как отмечают журналисты, члены команды президента США непублично дали понять, что хотят, чтобы этот шаг воспринимался как наказание для Германии.

Дело в том, что недавние заявления немецкого лидера Фридриха Мерца о войне США на Ближнем Востоке очень сильно разозлили Дональда Трампа.