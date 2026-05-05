Команда Трампа готується до поразки на проміжних виборах

Адміністрація президента США Дональда Трампа вже розпочала активно готуватися до сценарію, у межах якого Республіканська партія може втратити частину влади на проміжних виборах у 2026 році.

Політика Трампа може вдарити по Республіканській партії

Як вдалося дізнатися журналістам, юристи Білого дому проводять закриті інструктажі для політичних працівників адміністрації.

Анонімні джерела стверджують, що ці зустрічі тривають приблизно 30 хвилин і проходять у форматі коротких презентацій.

Працівникам пояснюють, як працює контроль Конгресу над урядом і що може змінитися, якщо влада в Конгресі перейде до демократів.

Команда Дональда Трампа вже дійшла висновку, що є висока ймовірність втрати республіканцями місць у Конгресі після виборів.

Головні причини таких тенденцій:

падіння рейтингу підтримки президента США;

економічні труднощі;

політичні скандали всередині країни.

За словами журналістів, йдеться про те, що команда Трампа не лише готується до потенційної поразки, а й також до більш жорсткого контролю з боку майбутнього Конгресу.

На цьому тлі Білий дім робить все можливе, щоб зменшити ризики для своїх чиновників.