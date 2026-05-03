Рубіо спробує владнати конфлікт Трампа та Мелоні

Шеф американської дипломатії Марко Рубіо незабаром відвідає Італію та Ватикан після того, як президент США Дональд Трамп публічно критикував Святий Престол та італійський уряд.

Рубіо хоче помирити США та Італію

Як вдалося дізнатися журналістам, очільник Держдепу США здійснить візити до Італії 7 та 8 травня.

Інсайдери стверджують, що спочатку Рубіо відвідає Ватикан, де, згідно з останніми даними, проведе зустрічі державним секретарем Святого Престолу П’єтром Пароліном.

Трохи пізніше американський дипломат вирушить до Риму, де зустрінеться з міністрами закордонних справ та оборони Італії — Антоніо Таяні та Гвідо Крозетто.

За словами анонімних джерел, Рубіо також активно добивається зустріч з лідеркою Італії Джорджею Мелоні.

Що важливо розуміти, особиста зустріч між ними поки що не виключається, але й не підтверджена.

Журналісти звертають увагу на те, що візит глави Держдепу відбуватиметься на тлі суттєвого загострення відносин між Вашингтоном та Римом.