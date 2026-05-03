Трамп підтвердив, що його помста Європі ще не закінчилася

Очільник Білого дому Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що процес скорочення американських військ у Європі лише набирає обертів. Таким чином президент США мститься європейським союзникам за те, що вони не підтримали Штати у війні на Близькому Сході.
Головні тези:
- Штати планують вивести понад 5 тисяч військовослужбовців з Німеччини.
- Процес виведення військ триватиме 6–12 місяців.
Помста США Європі набирає обертів
Нещодавно стало відомо, що Штати скорочують військову присутність в Європі.
Пентагон офіційно підтвердив, що мають намір вивести понад 5 тисяч американських військовослужбовців.
За словами Дональда Трампа, це рішення не стане останнім. Він чітко дав зрозуміти, що йдеться про скорочення набагато більшої кількості, ніж раніше заявили в Міноборони США.
Як нещодавно пояснили в Міністерстві оборони США, процес виведення 5 000 американських військовослужбовців з Німеччини буде тривати протягом наступних 6–12 місяців.
Що важливо розуміти, усе це розпочнеться після "ретельного перегляду розстановки сил міністерства в Європі".
Варто зазначити, що там знаходиться американська база "Рамштайн" — штаб-квартира ВПС США в Європі, а також обʼєкт НАТО.
