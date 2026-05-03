Трамп подтвердил, что его месть Европе еще не закончилась
Глава Белого дома Дональд Трамп четко дал понять, что процесс сокращения американских войск в Европе только набирает обороты. Таким образом, президент США мстит европейским союзникам за то, что они не поддержали Штаты в войне на Ближнем Востоке.

Главные тезисы

  • Штаты планируют вывести более 5 тысяч военнослужащих из Германии.
  • Процесс вывода войск продлится 6–12 месяцев.

Месть США Европе набирает обороты

Недавно стало известно, что Штаты сокращают военное присутствие в Европе.

Пентагон официально подтвердил, что намерены вывести более 5 тысяч американских военнослужащих.

По словам Дональда Трампа, данное решение не станет последним. Он четко дал понять, что речь идет о сокращении гораздо большего количества, чем ранее заявили в Минобороны США.

Мы собираемся значительно сократить численность войск, и мы выведем гораздо больше, чем 5000.

Дональд Трамп

Как недавно пояснили в Министерстве обороны США, процесс вывода 5000 американских военнослужащих из Германии будет продолжаться в течение следующих 6–12 месяцев.

Что важно понимать, все это начнется после тщательного пересмотра расстановки сил министерства в Европе.

Стоит отметить, что там находится американская база Рамштайн — штаб-квартира ВВС США в Европе, а также объект НАТО.

