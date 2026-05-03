"Это может произойти". Трамп пригрозил Ирану после завершения войны
Американский лидер Дональд Трамп не отрицает возможность возобновления мощных ударов по Ирану, если Тегеран будет вести себя "ненадлежащим образом". Это заявление президента США прозвучало после того, как он объявил о завершении войны на Ближнем Востоке

Главные тезисы

  • Трамп считает, что Иран до сих пор не заплатил высокую цену за свои преступления.
  • Он также признался, что недоволен мирными предложениями Тегерана.

США могут возобновить удары по Ирану

Журналисты поинтересовались у главы Белого дома относительно обновленного предложения по завершению войны, которые недавно США передал иранский режим.

По словам Дональда Трампа, сейчас он ждет полной формулировки этих предложений.

Они рассказали мне о концепции сделки. Сейчас они собираются дать мне точную формулировку.

Дональд Трамп

Чуть позже глава Белого дома признался, что не может представить, как эти предложения будут приемлемыми, ведь Тегеран до сих пор не заплатил "достаточно высокую цену за то, что они сделали человечеству и миру за последние 47 лет".

На этом фоне представители СМИ спросили Трампа, может ли он возобновить удары по Ирану.

Я не хочу это говорить. Я имею в виду, что я не могу сказать журналисту. Если они не ведут себя должным образом, если они сделают что-нибудь плохое. Но мы увидим. Но есть вероятность того, что это может произойти, — заявил американский лидер.

