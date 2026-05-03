"Це може статися". Трамп пригрозив Ірану після завершення війни
Американський лідер Дональд Трамп не заперечує можливість відновлення потужних ударів по Ірану, якщо Тегеран поводитиме себе "неналежним чином". Ця заява президента США пролунала після того, як він оголосив про завершення війни на Близькому Сході

Головні тези:

  • Трамп вважає, що Іран досі не заплатив високої ціни за свої злочини.
  • Він також зізнався, що незадоволений мирними пропозиціями Тегерану.

США можуть відновити удари по Ірану

Журналісти поцікавилися в очільника Білого дому стосовно оновленої пропозиції щодо завершення війни, які нещодаіно США передав іранський режим.

За словами Дональда Трампа, наразі він чекає повного формулювання цих пропозицій.

Вони розповіли мені про концепцію угоди. Зараз вони збираються дати мені точне формулювання.

Дональд Трамп

Президент США

Трохи пізніше очільник Білого дому зізнався, що не може уявити, як ці пропозиції будуть прийнятними, адже Тегеран досі не заплатив "достатньо високої ціни за те, що вони зробили людству та світу протягом останніх 47 років".

На цьому тлі представники ЗМІ запитали в Трампа, чи може він відновити удари по Ірану.

Я не хочу цього говорити. Я маю на увазі, що я не можу сказати цього журналісту. Якщо вони не поводять себе належним чином, якщо вони зроблять щось погане. Але ми побачимо. Але є ймовірність того, що це може статися, — заявив американський лідер.

