Рубио попытается разрешить конфликт Трампа и Мелони
Категория
Мир
Дата публикации

Рубио попытается разрешить конфликт Трампа и Мелони

Рубио хочет помирить США и Италию
Читати українською
Источник:  Corriere della Sera

Шеф американской дипломатии Марко Рубио в скором времени посетит Италию и Ватикан после того, как президент США Дональд Трамп публично критиковал Святой Престол и итальянское правительство.

Главные тезисы

  • Рубио добивается встречи с Мэлони, однако пока она не подтверждена.
  • Трамп возмущен из-за постоянных призывов Папы Льва XIV к миру на Ближнем Востоке.

Рубио хочет помирить США и Италию

Как удалось узнать журналистам, глава Госдепа США посетит Италию 7 и 8 мая.

Инсайдеры утверждают, что сначала Рубио посетит Ватикан, где, по последним данным, проведет встречи государственным секретарем Святого Престола Пьетром Паролином.

Несколько позже американский дипломат отправится в Рим, где встретится с министрами иностранных дел и обороны Италии — Антонио Таяни и Гвидо Крозетто.

По словам анонимных источников, Рубио также активно добивается встречи с лидером Италии Джорджей Мелони.

Что важно понимать, личная встреча между ними пока не исключается, но и не подтверждена.

Журналисты обращают внимание на то, что визит главы Госдепа пройдет на фоне существенного обострения отношений между Вашингтоном и Римом.

В последнее время между главой итальянского правительства Джорджей Мэлони и президентом США возник спор из-за резкой критики Трампом неоднократных призывов Папы Льва XIV к миру на Ближнем Востоке. Мэлони назвала высказывания американского лидера неприемлемыми.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Украина здесь ни при чем". Трамп нашел нового "виновника" российской войны
The White House
Трамп придумал новую ложь о российско-украинской войне
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Это может произойти". Трамп пригрозил Ирану после завершения войны
Трамп
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп подтвердил, что его месть Европе еще не закончилась
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?