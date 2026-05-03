Рубио попытается разрешить конфликт Трампа и Мелони

Шеф американской дипломатии Марко Рубио в скором времени посетит Италию и Ватикан после того, как президент США Дональд Трамп публично критиковал Святой Престол и итальянское правительство.
Главные тезисы
- Рубио добивается встречи с Мэлони, однако пока она не подтверждена.
- Трамп возмущен из-за постоянных призывов Папы Льва XIV к миру на Ближнем Востоке.
Рубио хочет помирить США и Италию
Как удалось узнать журналистам, глава Госдепа США посетит Италию 7 и 8 мая.
Инсайдеры утверждают, что сначала Рубио посетит Ватикан, где, по последним данным, проведет встречи государственным секретарем Святого Престола Пьетром Паролином.
Несколько позже американский дипломат отправится в Рим, где встретится с министрами иностранных дел и обороны Италии — Антонио Таяни и Гвидо Крозетто.
По словам анонимных источников, Рубио также активно добивается встречи с лидером Италии Джорджей Мелони.
Что важно понимать, личная встреча между ними пока не исключается, но и не подтверждена.
Журналисты обращают внимание на то, что визит главы Госдепа пройдет на фоне существенного обострения отношений между Вашингтоном и Римом.
