Рубио попытается разрешить конфликт Трампа и Мелони

Шеф американской дипломатии Марко Рубио в скором времени посетит Италию и Ватикан после того, как президент США Дональд Трамп публично критиковал Святой Престол и итальянское правительство.

Рубио хочет помирить США и Италию

Как удалось узнать журналистам, глава Госдепа США посетит Италию 7 и 8 мая.

Инсайдеры утверждают, что сначала Рубио посетит Ватикан, где, по последним данным, проведет встречи государственным секретарем Святого Престола Пьетром Паролином.

Несколько позже американский дипломат отправится в Рим, где встретится с министрами иностранных дел и обороны Италии — Антонио Таяни и Гвидо Крозетто.

По словам анонимных источников, Рубио также активно добивается встречи с лидером Италии Джорджей Мелони.

Что важно понимать, личная встреча между ними пока не исключается, но и не подтверждена.

Журналисты обращают внимание на то, что визит главы Госдепа пройдет на фоне существенного обострения отношений между Вашингтоном и Римом.