Трамп назвав Україну найкращим союзником США в Європі

Американський лідер Дональд Трамп неочікувано для всіх заявив, що йому подобається український колега Володимир Зеленський, попри те, що той є “хитрим хлопцем”. Окрім того, він назвав Україну надійним союзником США в Європі.
Головні тези:
- На переконання Трампа, вони з Зеленським чудово ладнають.
- Президент США наголосив, що продовжать добиватися завершення російсько-української війни.
Трамп виступив з новими заявами про Зеленського та Україну
Очільник Білого дому вкотре згадав про суперечку з українським лідером в Овальному кабінеті.
За словами Трампа, це був єдиний негативний епізод у його стосунках із Зеленським.
Як мені здалося, [момент у Білому домі] був трохи агресивним з його боку, – висловився Трамп в інтерв’ю Salem News Channel.
На цьому тлі Дональд Трамп неочікувано заявив, що Україна краща за будь-якого з союзників США по НАТО:
За словами очільника Білого дому, Європа його дуже розчаровує.
