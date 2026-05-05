Трамп назвав Україну найкращим союзником США в Європі

Американський лідер Дональд Трамп неочікувано для всіх заявив, що йому подобається український колега Володимир Зеленський, попри те, що той є “хитрим хлопцем”. Окрім того, він назвав Україну надійним союзником США в Європі.

Трамп виступив з новими заявами про Зеленського та Україну

Очільник Білого дому вкотре згадав про суперечку з українським лідером в Овальному кабінеті.

За словами Трампа, це був єдиний негативний епізод у його стосунках із Зеленським.

Як мені здалося, [момент у Білому домі] був трохи агресивним з його боку, – висловився Трамп в інтерв’ю Salem News Channel.

Зеленський — непростий хлопець, і ми хочемо досягти врегулювання. І, знаєте, вони втрачають території, але це дається великою ціною і для Росії, і для них. І мені подобається Зеленський. Я завжди більш-менш ладнав із ним… Дональд Трамп Президент США

На цьому тлі Дональд Трамп неочікувано заявив, що Україна краща за будь-якого з союзників США по НАТО:

Вони кращі за всіх у Європі в цій боротьбі. Принаймні, вони допомагають.

За словами очільника Білого дому, Європа його дуже розчаровує.