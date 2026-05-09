4 людини загинули внаслідок ударів Росії по Чернігівщині та Дніпровщині
Наслідки ударів Росії по Чернігівщині та Дніпровщині
Протягом минулого вечора та ночі російські окупанти здійснювали атаки на Чернігівську та Дніпропетровську області. Нові ворожі удари забрали життя 4 мирних мешканців вказаних регіонів. Також місцева влада повідомляє про потерпілих.

  • У Чернігівській області жертвами російського терору стали батько та син.
  • Майже 20 разів ворог атакував два райони Дніпровщини.

У Чернігівській області ввечері 8 травня внаслідок ворожої атаки загинули батько і син.

Так, Росія завдала ударів по прикордонному селу в Новгород-Сіверському районі — загинув 70-річний батько.

Вранці в лікарні помер і його 49-річний син. За словами місцевої влади, він отримав тяжкі мінно-вибухові травми та опіки, і медики боролися за його життя.

У момент ворожого обстрілу цивільні працювали на землі. Окрім того, вказано, що цьому ж селі ще один 55-річний був поранений.

Також російські загарбники атакували 2 райони Дніпровської області. Згідно з останніми даними, загинули двоє мирних мешканців та ще двоє — отримали поранення.

Цю інформацію підтвердив очільник місцевої ОВА Олександр Ганжа:

Двоє людей загинули, ще двоє — дістали поранень. Майже 20 разів ворог атакував два райони області артилерією та безпілотниками.

Ворог знову завдавав ударів по Нікопольщині — пошкоджені інфраструктура, кіоск, магазин, кафе, приватні будинки.

