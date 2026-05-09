4 людини загинули внаслідок ударів Росії по Чернігівщині та Дніпровщині

Протягом минулого вечора та ночі російські окупанти здійснювали атаки на Чернігівську та Дніпропетровську області. Нові ворожі удари забрали життя 4 мирних мешканців вказаних регіонів. Також місцева влада повідомляє про потерпілих.

Наслідки ударів Росії по Чернігівщині та Дніпровщині

У Чернігівській області ввечері 8 травня внаслідок ворожої атаки загинули батько і син.

Так, Росія завдала ударів по прикордонному селу в Новгород-Сіверському районі — загинув 70-річний батько.

Вранці в лікарні помер і його 49-річний син. За словами місцевої влади, він отримав тяжкі мінно-вибухові травми та опіки, і медики боролися за його життя.

У момент ворожого обстрілу цивільні працювали на землі. Окрім того, вказано, що цьому ж селі ще один 55-річний був поранений.

Також російські загарбники атакували 2 райони Дніпровської області. Згідно з останніми даними, загинули двоє мирних мешканців та ще двоє — отримали поранення.

Цю інформацію підтвердив очільник місцевої ОВА Олександр Ганжа:

Двоє людей загинули, ще двоє — дістали поранень. Майже 20 разів ворог атакував два райони області артилерією та безпілотниками.

Ворог знову завдавав ударів по Нікопольщині — пошкоджені інфраструктура, кіоск, магазин, кафе, приватні будинки.