4 человека погибли в результате ударов России по Черниговщине и Днепровщине
В течение минувшего вечера и ночи российские оккупанты осуществляли атаки на Черниговскую и Днепропетровскую области. Новые вражеские удары унесли жизни 4 мирных жителей указанных регионов. Также местные власти сообщают о пострадавших.

Главные тезисы

  • В Черниговской области жертвами российского террора стали отец и сын.
  • Около 20 раз враг атаковал два района Днепровщины.

Последствия ударов России по Черниговщине и Днепровщине

В Черниговской области вечером 8 мая в результате вражеской атаки погибли отец и сын.

Так, Россия нанесла удары по приграничной деревне в Новгород-Северском районе — погиб 70-летний отец.

Утром в больнице скончался и его 49-летний сын. По словам местных властей, он получил тяжелые минно-взрывные травмы и ожоги, и медики боролись за его жизнь.

В момент вражеских обстрелов гражданские работали на земле. Кроме того, указано, что в этой же деревне еще один 55-летний мужчина был ранен.

Также российские захватчики атаковали 2 района Днепровской области. Согласно последним данным, погибли двое мирных жителей и еще двое получили ранения.

Эту информацию подтвердил глава местной ОВА Александр Ганжа:

Два человека погибли, еще двое — получили ранения. Около 20 раз враг атаковал два района области артиллерией и беспилотниками.

Враг снова наносил удары по Никопольщине — повреждены инфраструктура, киоск, магазин, кафе, частные дома.

