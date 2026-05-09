Украинские войска поразили 10 районов сосредоточения армии РФ

Генеральный штаб ВСУ объявил, что 8 мая авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали сразу десять районов сосредоточения живой силы, один пункт управления, две пушки и один склад материально-технического обеспечения российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начались 1536 сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 245 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 9 мая 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.05.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 340 270 (+1 080) человек;
танков — 11 920 (+1) ед;
боевых бронированных машин — 24 541 (+3) ед;
артиллерийских систем — 41 712 (+82) ед;
РСЗО — 1 780 (+2) ед;
средств ПВО — 1 371 (+1) ед;
наземных робототехнических комплексов — 1351 (+7) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 281 208 (+1 479) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 95252 (+373) ед.
Кроме того, применил 8189 дронов-камикадзе и произвел 1936 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 10 из реактивных систем залпового огня.
