Украинские войска поразили 10 районов сосредоточения армии РФ
Генеральный штаб ВСУ объявил, что 8 мая авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали сразу десять районов сосредоточения живой силы, один пункт управления, две пушки и один склад материально-технического обеспечения российских захватчиков.

  • Начались 1536 сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 245 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 9 мая 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.05.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 340 270 (+1 080) человек;

  • танков — 11 920 (+1) ед;

  • боевых бронированных машин — 24 541 (+3) ед;

  • артиллерийских систем — 41 712 (+82) ед;

  • РСЗО — 1 780 (+2) ед;

  • средств ПВО — 1 371 (+1) ед;

  • наземных робототехнических комплексов — 1351 (+7) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 281 208 (+1 479) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 95252 (+373) ед.

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 23 авиационных ударов, сбросив 87 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 8189 дронов-камикадзе и произвел 1936 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 10 из реактивных систем залпового огня.

