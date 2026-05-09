Трамп розмріявся про перемир'я між Україною та РФ після 11 травня

Американський лідер Дональд Трамп стверджує, що хотів би побачити "значне продовження" перемир'я між Україною і Росією. Однак він поки жодним чином не прокоментував той факт, що армія РФ уже зірвала режим тиші, який почався 9 травня та мав діяти до 11.
Головні тези:
- Трамп заперечує інформацію про пряме прохання від Путіна щодо перемир'я з Україною.
- За словами президента США, це, мовляв, була винятково його ідея.
Трамп все ще вірить, що Росія зупинить бойові дії
Ввечері 8 травня президент США публічно оголосив перемир’я між Україною і РФ 9-11 травня, а також обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.
Журналісти поцікавилися в Трампа, чи планує він знову поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним та українським лідером Володимиром Зеленським про продовження перемир’я.
Що цікаво, Дональд Трамп також почав заперечувати інформацію про те, що прохання про перемир’я надійшло безпосередньо від Путіна.
Президент США стверджує, що він сам попросив про це, а російський та український колеги "з готовністю" погодилися.
