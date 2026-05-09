Трамп розмріявся про перемир'я між Україною та РФ після 11 травня
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп розмріявся про перемир'я між Україною та РФ після 11 травня

Трамп
Джерело:  The Hill

Американський лідер Дональд Трамп стверджує, що хотів би побачити "значне продовження" перемир'я між Україною і Росією. Однак він поки жодним чином не прокоментував той факт, що армія РФ уже зірвала режим тиші, який почався 9 травня та мав діяти до 11.

Головні тези:

  • Трамп заперечує інформацію про пряме прохання від Путіна щодо перемир'я з Україною.
  • За словами президента США, це, мовляв, була винятково його ідея.

Трамп все ще вірить, що Росія зупинить бойові дії

Ввечері 8 травня президент США публічно оголосив перемир’я між Україною і РФ 9-11 травня, а також обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.

Журналісти поцікавилися в Трампа, чи планує він знову поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним та українським лідером Володимиром Зеленським про продовження перемир’я.

Я хотів би, щоб воно (перемир’я. — ред.) було значно продовжено, — відповів очільник Білого дому.

Що цікаво, Дональд Трамп також почав заперечувати інформацію про те, що прохання про перемир’я надійшло безпосередньо від Путіна.

Президент США стверджує, що він сам попросив про це, а російський та український колеги "з готовністю" погодилися.

У нас є невеликий проміжок часу, коли вони не вбиватимуть людей. Це дуже добре. І вони також погодилися повернути… тисячу полонених, тож майже одразу відбудеться передача тисячі полонених з кожної сторони. Це дуже добре.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп назвав Україну найкращим союзником США в Європі
Трамп
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські війська уразили 10 районів зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Путін цинічно назвав Україну "агресивною силою" під час параду 9 травня
Путін досі не хоче визнати, що воює проти мирної України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?