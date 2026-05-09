Трамп размечтался о перемирии между Украиной и РФ после 11 мая
Трамп все еще верит, что Россия остановит боевые действия
Источник:  The Hill

Американский лидер Дональд Трамп утверждает, что хотел бы увидеть "значительное продолжение" перемирия между Украиной и Россией. Однако он пока никак не прокомментировал тот факт, что армия РФ уже сорвала режим тишины, который начался 9 мая и должен был действовать до 11.

Главные тезисы

  • Трамп отрицает информацию о прямой просьбе от Путина по поводу перемирия с Украиной.
  • По словам президента США, это была исключительно его идея.

Вечером 8 мая президент США публично объявил перемирие между Украиной и РФ 9-11 мая, а также обмен пленными в формате 1000 на 1000.

Журналисты поинтересовались у Трампа, планирует ли он снова поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским о продолжении перемирия.

Я хотел бы, чтобы оно (перемирие — ред.) было значительно продолжено, — ответил глава Белого дома.

Что интересно, Дональд Трамп также начал отрицать информацию о том, что просьба о перемирии поступила непосредственно от Путина.

Президент США утверждает, что сам попросил об этом, а российский и украинский коллеги "с готовностью" согласились.

У нас есть небольшой промежуток времени, когда они не будут убивать людей. Это очень хорошо. И они тоже согласились вернуть… тысячу пленных, так что почти сразу же состоится передача тысячи пленных с каждой стороны. Это очень хорошо.

Дональд Трамп

Президент США

Додати до обраного
