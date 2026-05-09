Путин цинично назвал Украину "агрессивной силой" во время парада 9 мая

9 мая в Москве на Красной площади проходит парад ко Дню победы СССР в Великой Отечественной войне. Российский диктатор Владимир Путин уже выступил с публичной речью, в ходе которой упомянул о полномасштабной войне РФ против Украины, традиционно назвав ее СВО. Что интересно, саму Украину глава Кремля не вспомнил напрямую, а завуалированно начал говорить о так называемой "агрессивной силе", поддерживаемой НАТО.

Путин до сих пор не хочет признать, что воюет против мирной Украины

Большой подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, которые сегодня выполняют задачи "специальной военной операции" (захватнической войны против Украины — ред.). Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И, несмотря на это, наши герои идут вперед. Владимир Путин Российский диктатор

Глава Кремля сразу начал кичиться тем, что втянул в процесс функционирования своей "военной машины" представителей совершенно разных профессий.

Однако Путин не захотел объяснять, почему "вторая армия мира" терпит колоссальные потери в войне против Украины, однако фактически не продвигается вперед, хотя воюет уже более 12 лет.

Также диктатор не рассказал, как так получилось, что о проведении парада 9 мая в Москве ему пришлось договариваться с президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Что интересно, в параде приняли участие военнослужащие КНДР, однако и здесь Кремль не объяснил причину такого решения.