Путін цинічно назвав Україну "агресивною силою" під час параду 9 травня
Джерело:  online.ua

9 травня у Москві на Красній площі відбувається парад до Дня перемоги СРСР у Великій Вітчизняній війні. Російський диктатор Володимир Путін уже виступив з публічною промовою, під час якої згадав про повномасштабну війну РФ проти Україну, традиційно назвавши її “СВО”. Що цікаво, саму Україну глава Кремля не згадав безпосередньо, а завуальовано почав говорити про так звану “агресивну силу”, яку підтримує НАТО.

  • Парад на Красній площі розпочався о 10:00.
  • Путін вирішив не згадувати, що саме президент України Зеленський дозволив йому провести цей захід.

Путін досі не хоче визнати, що воює проти мирної України

Великий подвиг покоління переможців надихає воїнів, які сьогодні виконують завдання “спеціальної військової операції” (загарбницької війни проти України — ред.). Вони протистоять агресивній силі, яка озброюється та підтримується всім блоком НАТО. І, попри це, наші герої йдуть уперед.

Глава Кремля одразу почав хизуватися тим, що втягнув у процес функціонування своєї “воєнної машини” представників абсолютно різних професій.

Однак Путін не захотів пояснювати, чому “друга армія світу” зазнає колосальних втрат у війні проти України, однак фактично не просувається вперед, хоча воює вже понад 12 років.

Також диктатор не розповів, як так сталося, що про проведення параду 9 травня у Москві йому довелося домовлятися з президентом США Дональдом Трампом та українським лідером Володимиром Зеленським.

Що цікаво, у параді взяли участь військовослужбовці КНДР, однак і тут Кремль не пояснив мету цього рішення.

