"Дипломатический стриптиз". Мадяр высмеял Путина после его "эпического унижения"

Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадьяр" Бровди посоветовал российскому диктатору Владимиру Путину не очень радоваться режиму тишины в течение 9,10 и 11 мая, ведь украинские дроны уже готовятся к новым мощным ударам по военным целям в стране-агрессорке.
Главные тезисы
- Последние события в России, в том числе отключение интернета, свидетельствуют о страхе Путина перед восстанием и свержением режима.
- Мадяр считает, что диктатор решился на "эпическое унижение" ради проведения парада.
Мадяр подробно разъяснил заявления и решения Путина
По словам командующего СБС, фактически весь мир 8 мая стал свидетелем "исторического кастрационного обряда десакрализации бункера".
Идет речь о том, что украинский лидер Владимир Зеленский фактически дал свое разрешение на проведение парада 9 мая в Москве. Однако это произошло только после просьбы президента США Дональда Трампа.
По убеждению "Мадяра", в этом случае речь идет об "эпическом унижении и символическом обнулении" Путина, ведь доказывать собственную субъектность теперь придется с уровня ниже ватерлинии.
Как считает "Мадяр", последние события в России, в том числе массовое отключение интернета, свидетельствуют о том, что Путин действительно боится восстания и свержения своего режима недовольными россиянами.
