"Дипломатический стриптиз". Мадяр высмеял Путина после его "эпического унижения"
Мадяр подробно разъяснил заявления и решения Путина
Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадьяр" Бровди посоветовал российскому диктатору Владимиру Путину не очень радоваться режиму тишины в течение 9,10 и 11 мая, ведь украинские дроны уже готовятся к новым мощным ударам по военным целям в стране-агрессорке.

Главные тезисы

  • Последние события в России, в том числе отключение интернета, свидетельствуют о страхе Путина перед восстанием и свержением режима.
  • Мадяр считает, что диктатор решился на "эпическое унижение" ради проведения парада.

Мадяр подробно разъяснил заявления и решения Путина

По словам командующего СБС, фактически весь мир 8 мая стал свидетелем "исторического кастрационного обряда десакрализации бункера".

Идет речь о том, что украинский лидер Владимир Зеленский фактически дал свое разрешение на проведение парада 9 мая в Москве. Однако это произошло только после просьбы президента США Дональда Трампа.

Ни один предварительный план, сценарий или фантазия не учли силу последствий инверсии страха сохатого Пу: собиратель земель уских, получив вчера от Украины де-факто современную версию грамоты на вассалитет с координатами трехдневного милосердия, в то же время с боем курантов в полночь и услугами адвоката дьявола.

Роберт "Мадяр" Бровди

По убеждению "Мадяра", в этом случае речь идет об "эпическом унижении и символическом обнулении" Путина, ведь доказывать собственную субъектность теперь придется с уровня ниже ватерлинии.

В файлах истории человечества запись уже сделана: 2026 год, когда москва проводила парад победы по письменному разрешению «Киева за три дня». Привлечь же Трампа для прохождения трех дней тишины-признаю, это настоящий дипломатический стриптиз, достойный ордена и льгот исполнителям, — с иронией отметил командующий СБС Украины.

Как считает "Мадяр", последние события в России, в том числе массовое отключение интернета, свидетельствуют о том, что Путин действительно боится восстания и свержения своего режима недовольными россиянами.

Празднование парада Свободная Украинская Птица начала заранее: черви ВПК и ТЭК почувствовали это вполне и в принципиально новых ритмах и географии. Сибирь хоть и за горами, но ничуть не за горами. Продолжение следует, 72 часа не вечность.

