Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадьяр" Бровди посоветовал российскому диктатору Владимиру Путину не очень радоваться режиму тишины в течение 9,10 и 11 мая, ведь украинские дроны уже готовятся к новым мощным ударам по военным целям в стране-агрессорке.

По словам командующего СБС, фактически весь мир 8 мая стал свидетелем "исторического кастрационного обряда десакрализации бункера".

Идет речь о том, что украинский лидер Владимир Зеленский фактически дал свое разрешение на проведение парада 9 мая в Москве. Однако это произошло только после просьбы президента США Дональда Трампа.

Ни один предварительный план, сценарий или фантазия не учли силу последствий инверсии страха сохатого Пу: собиратель земель уских, получив вчера от Украины де-факто современную версию грамоты на вассалитет с координатами трехдневного милосердия, в то же время с боем курантов в полночь и услугами адвоката дьявола. Роберт "Мадяр" Бровди Командующий Сил беспилотных систем Украины

По убеждению "Мадяра", в этом случае речь идет об "эпическом унижении и символическом обнулении" Путина, ведь доказывать собственную субъектность теперь придется с уровня ниже ватерлинии.

В файлах истории человечества запись уже сделана: 2026 год, когда москва проводила парад победы по письменному разрешению «Киева за три дня». Привлечь же Трампа для прохождения трех дней тишины-признаю, это настоящий дипломатический стриптиз, достойный ордена и льгот исполнителям, — с иронией отметил командующий СБС Украины.

Как считает "Мадяр", последние события в России, в том числе массовое отключение интернета, свидетельствуют о том, что Путин действительно боится восстания и свержения своего режима недовольными россиянами.