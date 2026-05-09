"Парад перемоги вдів у Читі обігнав Москву". Мережу шокувало нове відео з Росії
Парад 9 травня у Москві, який відбувався на Красній площі, тривав лише 45 хвилин. Однак найбільше уваги до себе цього разу привернула російська Чита — там відбувся справжній парад вдів.

  • Відео параду вдів спровокували суперечливі реакції у мережі.
  • Замість військової техніки, на парад зігнали дітей у костюмах танків.

Парад вдів у Читі — як реагують соцмережі

Чита — це невелике російське місто, центр Забайкальського краю та його Читинського району.

Його населення, згідно з офіційними відкритими даними, сягає близько 300 тисяч людей.

Однак навіть серед цієї маси люду не знайшлася достатня кількість чоловіків, які б могли взяти участь у марші.

Натомість на “святкування” зігнали вдів та матерів російських загарбників, які загинули у війні проти України.

Як користувачі соцмереж реагують на відео параду вдів з Чити:

  • Судячи з реакцій у соцмережах, парад перемоги вдів у Читі обігнав Москву.Я думаю, що ФСБ і Слідчий комітет вже пропонують до місця роботи і проживання місцевого губернатора;

  • Якщо це не постанова, то це жах...;

  • Це невиліковно, тільки евтаназія;

  • У мене шок — більше нічого сказати;

  • Ще й вагітна, принаймні, одна. «Баби єщьо нарожают»((;

  • Цирк пішов, а клоуни залишились;

  • Який абсурд, це навіть не смішно.

