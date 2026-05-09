"Парад перемоги вдів у Читі обігнав Москву". Мережу шокувало нове відео з Росії

Парад 9 травня у Москві, який відбувався на Красній площі, тривав лише 45 хвилин. Однак найбільше уваги до себе цього разу привернула російська Чита — там відбувся справжній парад вдів.
Головні тези:
- Відео параду вдів спровокували суперечливі реакції у мережі.
- Замість військової техніки, на парад зігнали дітей у костюмах танків.
Парад вдів у Читі — як реагують соцмережі
Чита — це невелике російське місто, центр Забайкальського краю та його Читинського району.
Його населення, згідно з офіційними відкритими даними, сягає близько 300 тисяч людей.
Однак навіть серед цієї маси люду не знайшлася достатня кількість чоловіків, які б могли взяти участь у марші.
Натомість на “святкування” зігнали вдів та матерів російських загарбників, які загинули у війні проти України.
Як користувачі соцмереж реагують на відео параду вдів з Чити:
Судячи з реакцій у соцмережах, парад перемоги вдів у Читі обігнав Москву.Я думаю, що ФСБ і Слідчий комітет вже пропонують до місця роботи і проживання місцевого губернатора;
Якщо це не постанова, то це жах...;
Це невиліковно, тільки евтаназія;
У мене шок — більше нічого сказати;
Ще й вагітна, принаймні, одна. «Баби єщьо нарожают»((;
Цирк пішов, а клоуни залишились;
Який абсурд, це навіть не смішно.
