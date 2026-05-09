"Парад победы вдов в Чите обогнал Москву". Сеть шокировало новое видео из России

Парад 9 мая в Москве, который проходил на Красной площади, длился всего 45 минут. Однако больше всего внимания к себе на этот раз привлекла российская Чита — там состоялся настоящий парад вдов.

Парад вдов в Чите — как реагируют соцсети

Чита — это небольшой российский город, центр Забайкальского края и его Читинского района.

Его население, согласно официальным открытым данным, достигает около 300 тысяч человек.

Однако даже среди этой массы людей не нашлось достаточное количество мужчин, которые могли бы принять участие в марше.

На "празднование" согнали вдов и матерей российских захватчиков, погибших в войне против Украины.

Как пользователи соцсетей реагируют на видео парада вдов из Читы: