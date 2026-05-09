"Парад победы вдов в Чите обогнал Москву". Сеть шокировало новое видео из России
Источник:  online.ua

Парад 9 мая в Москве, который проходил на Красной площади, длился всего 45 минут. Однако больше всего внимания к себе на этот раз привлекла российская Чита — там состоялся настоящий парад вдов.

Главные тезисы

  • Видео парада вдов спровоцировали противоречивые реакции в сети.
  • Вместо военной техники на парад согнали детей в костюмах танков.

Парад вдов в Чите — как реагируют соцсети

Чита — это небольшой российский город, центр Забайкальского края и его Читинского района.

Его население, согласно официальным открытым данным, достигает около 300 тысяч человек.

Однако даже среди этой массы людей не нашлось достаточное количество мужчин, которые могли бы принять участие в марше.

На "празднование" согнали вдов и матерей российских захватчиков, погибших в войне против Украины.

Как пользователи соцсетей реагируют на видео парада вдов из Читы:

  • Судя по реакциям в соцсетях, парад победы вдов в Чите обогнал Москву. Я думаю, что ФСБ и Следственный комитет уже предлагают к месту работы и проживанию местного губернатора;

  • Если это не постановка, то это ужас...;

  • Это неизлечимо, только эвтаназия;

  • У меня шок — больше нечего сказать;

  • Еще и беременная, по крайней мере, одна. «Бабы еще нарожают»((;;

  • Цирк ушел, а клоуны остались;

  • Какой абсурд, это даже не смешно.

