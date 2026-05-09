Федоров впервые показал ШИ-турель для перехвата российских дронов — видео

9 мая министр обороны Украины Михаил Федоров официально подтвердил, что ИИ-турель для перехвата вражеских БПЛА прошла боевое применение. Это происходит в рамках развития “малой" ПВО.

ШИ-турель для перехвата дронов — что о ней известно

Федоров обратил внимание на то, что российские захватчики продолжают атаковать дронами линию боевого столкновения и прифронтовые территории.

Именно быстрое развитие "малой" ПВО позволит защитить военных и гражданских.

Одно из новых технологических решений — украинская ШИ-турель от участника Brave1. Система автономно обнаруживает, сопровождает и просчитывает траекторию вражеского БПЛА. Оператору остается только подтвердить поражение одним нажатием кнопки. Михаил Федоров Министр обороны Украины

Что важно понимать, эта новая технология позволяет ликвидировать даже дроны на оптоволокне, которые не уязвимы к РЭБ.

Эту турель в боевых условиях смогли испробовать бойцами бригады К-2. Более того, по состоянию на сегодняшний день она активно используется в более чем 10 подразделениях на ключевых направлениях фронта.