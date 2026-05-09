Федоров впервые показал ШИ-турель для перехвата российских дронов — видео

9 мая министр обороны Украины Михаил Федоров официально подтвердил, что ИИ-турель для перехвата вражеских БПЛА прошла боевое применение. Это происходит в рамках развития “малой" ПВО.

Главные тезисы

  • Эта система автономно обнаруживает, сопровождает и просчитывает траекторию российского дрона.
  • Она способна уничтожать даже дроны на оптоволокне.

ШИ-турель для перехвата дронов — что о ней известно

Федоров обратил внимание на то, что российские захватчики продолжают атаковать дронами линию боевого столкновения и прифронтовые территории.

Именно быстрое развитие "малой" ПВО позволит защитить военных и гражданских.

Одно из новых технологических решений — украинская ШИ-турель от участника Brave1. Система автономно обнаруживает, сопровождает и просчитывает траекторию вражеского БПЛА. Оператору остается только подтвердить поражение одним нажатием кнопки.

Что важно понимать, эта новая технология позволяет ликвидировать даже дроны на оптоволокне, которые не уязвимы к РЭБ.

Эту турель в боевых условиях смогли испробовать бойцами бригады К-2. Более того, по состоянию на сегодняшний день она активно используется в более чем 10 подразделениях на ключевых направлениях фронта.

Впервые на видео — реальная боевая работа турели по вражеским дронам. Взаимодействие с Brave1 и военными помогло пройти путь от чертежей до фронта в самые сжатые сроки. Следующий шаг — масштабирование решения и усиление «малой» ПВО, — подчеркнул Федоров.

