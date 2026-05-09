Федоров впервые показал ШИ-турель для перехвата российских дронов — видео

9 мая министр обороны Украины Михаил Федоров официально подтвердил, что ИИ-турель для перехвата вражеских БПЛА прошла боевое применение. Это происходит в рамках развития “малой" ПВО.
Главные тезисы
- Эта система автономно обнаруживает, сопровождает и просчитывает траекторию российского дрона.
- Она способна уничтожать даже дроны на оптоволокне.
ШИ-турель для перехвата дронов — что о ней известно
Федоров обратил внимание на то, что российские захватчики продолжают атаковать дронами линию боевого столкновения и прифронтовые территории.
Именно быстрое развитие "малой" ПВО позволит защитить военных и гражданских.
Что важно понимать, эта новая технология позволяет ликвидировать даже дроны на оптоволокне, которые не уязвимы к РЭБ.
Эту турель в боевых условиях смогли испробовать бойцами бригады К-2. Более того, по состоянию на сегодняшний день она активно используется в более чем 10 подразделениях на ключевых направлениях фронта.
