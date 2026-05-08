Присутствие ВСУ на Курщине сохраняется — Сырский

Украинские военные до сих пор выполняют задачи на территории Курской области России. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Главные тезисы
- Присутствие ВСУ на Курщине поддерживается главнокомандующим Сырским, который подчеркивает успешную оборону и активные действия украинских военных.
- Украинские воины продолжают выполнять задачи на территории России, несмотря на постоянное давление противника и потери в вражеских силах.
Сырский заявил о присутствии ВСУ в Курщине
Он подчеркнул, что Силы обороны срывают вражеские планы, устойчиво удерживают рубежи и сами проводят активные действия при благоприятных условиях.
Сырский отметил, что залог успеха состоит в активной обороне и инициативе на поле боя. Он рассказал, что это позволяет истощать врага, наносить ему максимальные потери и восстанавливать позиции.
Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что вражеская армия ежедневно теряет по меньшей мере тысячу солдат убитыми и ранеными.
