"Не больше двух месяцев на позициях". Сырский подписал приказ об обязательной ротации

Теперь пребывание военнослужащих ВСУ на позициях должно длиться не более 2 месяцев с последующей обязательной ротацией.
Главные тезисы
- Новые правила предусматривают обязательную ротацию военных на позициях не реже одного раза в 2 месяца для сохранения жизни и здоровья.
- Логистика и безопасность военнослужащих в условиях доминирования дронов требуют новых подходов к организации боевых действий.
Сырский подписал приказ об обязательной ротации по передовой
По словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в условиях доминирования дронов на поле боя меняется сама логика ведения боевых действий.
Значительно трансформировались понятия переднего края, тыла и глубины боевых порядков. Усложнилась логистика и перемещение как на поле боя, так и от переднего края к тылу.
Он подчеркнул, что командиры должны обеспечить условия для пребывания военнослужащих на позициях до 2 месяцев с последующей обязательной заменой (ротацией), которая должна быть проведена в срок не позднее одного месяца.
Также приказом определены обязательные требования:
прохождение медицинского осмотра и предоставление времени на отдых военнослужащим, завершившим выполнение боевых задач;
своевременное обеспечение (пополнение запасов) боеприпасами и продовольствием военнослужащих, выполняющих боевые (специальные) задания на позициях.
Соблюдение требований приказа находится под жестким контролем. За нарушение — неотвратимая ответственность в соответствии с действующим законодательством и уставами ВСУ. Приказ обязателен для выполнения для всех подразделений, выполняющих боевые задания на переднем крае.
Ранее войска омбудсменка Ольга Решетилова предложила ограничить сроки пребывания военных на передовой
Это заявление последовало после скандала вокруг бойцов 14-й ОМБр, родные которых заявляют о критических условиях на позициях. Информация о нехватке пищи и воды у военных вызвала резонанс и реакцию Генштаба. Результат — увольнение топкомандиров.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-