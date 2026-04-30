"Не больше двух месяцев на позициях". Сырский подписал приказ об обязательной ротации

Теперь пребывание военнослужащих ВСУ на позициях должно длиться не более 2 месяцев с последующей обязательной ротацией.

Сырский подписал приказ об обязательной ротации по передовой

По словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в условиях доминирования дронов на поле боя меняется сама логика ведения боевых действий.

Значительно трансформировались понятия переднего края, тыла и глубины боевых порядков. Усложнилась логистика и перемещение как на поле боя, так и от переднего края к тылу.

В целях сохранения жизни и здоровья военнослужащих, выполняющих задачи как на линии боевого столкновения, так и в глубине обороны, подписал приказ об обязательной ротации военнослужащих, выполняющих задачи на переднем крае. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Он подчеркнул, что командиры должны обеспечить условия для пребывания военнослужащих на позициях до 2 месяцев с последующей обязательной заменой (ротацией), которая должна быть проведена в срок не позднее одного месяца.

Ротации должны планироваться заранее, с учетом обстановки, характера боевых действий и имеющихся сил и средств.

Также приказом определены обязательные требования:

прохождение медицинского осмотра и предоставление времени на отдых военнослужащим, завершившим выполнение боевых задач;

своевременное обеспечение (пополнение запасов) боеприпасами и продовольствием военнослужащих, выполняющих боевые (специальные) задания на позициях.

Соблюдение требований приказа находится под жестким контролем. За нарушение — неотвратимая ответственность в соответствии с действующим законодательством и уставами ВСУ. Приказ обязателен для выполнения для всех подразделений, выполняющих боевые задания на переднем крае.

Ранее войска омбудсменка Ольга Решетилова предложила ограничить сроки пребывания военных на передовой

По ее словам, после 40 дней на позиции военным становится безразлично, выживут они или нет. Поэтому их длительное пребывание на позиции нельзя считать эффективным.

Это заявление последовало после скандала вокруг бойцов 14-й ОМБр, родные которых заявляют о критических условиях на позициях. Информация о нехватке пищи и воды у военных вызвала резонанс и реакцию Генштаба. Результат — увольнение топкомандиров.