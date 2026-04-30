"Не більше двох місяців на позиціях". Сирський підписав наказ про обов'язкову ротацію
Головнокомандувач ЗС України
Відтепер перебування військовослужбовців ЗСУ на позиціях має тривати не більше 2 місяців із подальшою обов’язковою ротацією.

Головні тези:

  • Нові правила передбачають обов'язкову ротацію військових на позиціях не рідше одного разу за 2 місяці з метою збереження життя і здоров'я.
  • Логістика та безпека військовослужбовців в умовах домінування дронів вимагають нових підходів до організації бойових дій.

Сирський підписав наказ про обов'язкову ротацію з передової

За словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, в умовах домінування дронів на полі бою змінюється сама логіка ведення бойових дій.

Суттєво трансформувалися поняття переднього краю, тилу та глибини бойових порядків. Ускладнилася логістика і переміщення як на полі бою, так і від переднього краю до тилу.

З метою збереження життя і здоров’я військовослужбовців, які виконують завдання як на лінії бойового зіткнення, так і в глибині оборони, підписав наказ щодо обов’язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї.

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Він наголосив, що командири повинні забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до 2 місяців із подальшою обов’язковою заміною (ротацією), яка має бути проведена у строк не пізніше одного місяця.

Ротації повинні плануватися завчасно, з урахуванням обстановки, характеру бойових дій та наявних сил і засобів.

Також наказом визначено обов’язкові вимоги:

  • проходження медичного огляду та надання часу на відпочинок військовослужбовцям, які завершили виконання бойових завдань;

  • своєчасне забезпечення (поповнення запасів) боєприпасами та продовольством військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання на позиціях.

Дотримання вимог наказу перебуватиме під жорстким контролем. За порушення — невідворотна відповідальність відповідно до чинного законодавства та статутів ЗСУ. Наказ обов’язковий до виконання для всіх підрозділів, які виконують бойові завдання на передньому краї.

Раніше війська омбудсменка Ольга Решетилова запропонувала обмежити терміни перебування військових на передовій

За її словами, після 40 днів на позиції військовим стає байдуже, виживуть вони чи ні. Тому таке їх тривале перебування на позиції не можна вважати ефективним.

Ця заява пролунала після скандалу навколо бійців 14-ї ОМБр, рідні яких заявляють про критичні умови на позиціях. Інформація про нестачу їжі та води у військових викликала резонанс і реакцію Генштабу. Результат — звільнення топкомандирів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сирський попередив про нову тактику армії РФ
Олександр Сирський
Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Забезпечення воїнів на передовій. Сирський наказав провести масштабну перевірку
Генштаб ЗСУ
Сирський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Мала" ППО України знищила понад 2100 дронів РФ у квітні — Сирський
Олександр Сирський
ППО

