Россия срочно разворачивает еще 4 полка, 24 дивизиона и 162 батареи — Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский получил новые важные данные от Главного управления разведки. Так, удалось узнать, что российские оккупанты экстренно разворачивают дополнительные 4 полка, 24 дивизиона и 162 батареи для противодействия украинским ударным дронам.

Сырский раскрыл новые планы Путина и армии РФ

Как удалось узнать украинским разведчикам, в этом году страна-агрессорка планирует произвести 7,3 млн FPV-дронов и 7,8 млн боевых частей в БпЛА разных типов.

Более того, враг активно масштабирует поставки в свою армию ударных дронов с турбореактивными двигателями.

В то же время Россия срочно, вне утвержденных планов, разворачивает еще 4 полка, 24 дивизиона и 162 батареи для противодействия нашим ударным беспилотникам. Усиливает эшелонированное противовоздушное прикрытие Москвы и Краснодарского края. Александр Сырский Главнокомандующий Вооруженными силами Украины

По словам главкома, речь идет о том, что враг масштабирует свои войска БПС, копируя украинские изобретения — технические, тактические и организационные.

Идентичная ситуация сложилась также в применении средств РЭБ в приграничных областях.

Сырский официально подтвердил, что преимущество Украины в FPV-дронах постоянно растет.

Начиная с декабря уже пятый месяц подряд только подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины обезвреживают больше оккупантов, чем россия успевает мобилизовать в свою армию.

Так, в апреле 2026 года благодаря БПЛА Украина: