Россия срочно разворачивает еще 4 полка, 24 дивизиона и 162 батареи — Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский получил новые важные данные от Главного управления разведки. Так, удалось узнать, что российские оккупанты экстренно разворачивают дополнительные 4 полка, 24 дивизиона и 162 батареи для противодействия украинским ударным дронам.
Главные тезисы
- Враг наращивает поставки в армию ударных дронов с турбореактивными двигателями.
- Кроме того, он активно ворует украинские решения — технические, тактические и организационные.
Сырский раскрыл новые планы Путина и армии РФ
Как удалось узнать украинским разведчикам, в этом году страна-агрессорка планирует произвести 7,3 млн FPV-дронов и 7,8 млн боевых частей в БпЛА разных типов.
Более того, враг активно масштабирует поставки в свою армию ударных дронов с турбореактивными двигателями.
По словам главкома, речь идет о том, что враг масштабирует свои войска БПС, копируя украинские изобретения — технические, тактические и организационные.
Идентичная ситуация сложилась также в применении средств РЭБ в приграничных областях.
Сырский официально подтвердил, что преимущество Украины в FPV-дронах постоянно растет.
Так, в апреле 2026 года благодаря БПЛА Украина:
реализовала почти 357 тысяч боевых задач;
поразила более 160,7 тысяч верифицированных целей — это на 2% больше, чем в марте;
подавила более 7,7 тысяч позиций вражеских пилотов БпАК;
атаковала 424 объекта врага средствами Middle Strike на дистанции 20-250 км.
