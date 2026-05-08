Зеленский показал дипстрайк по НПЗ в российском Ярославле

Утром 8 мая глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Силы обороны Украины успешно атаковали объект нефтяной сферы в Ярославле – речь идет об административном центре Ярославской области РФ.
Главные тезисы
- По словам президента, этот удар нанесли бойцы ВСУ и ГУР.
- В Ростове начались пожары в районе филиала научно-технического центра "Радар" и завода лакокрасочных материалов "Эмпилс".
Зеленский показал последствия нового успешного удара Украины
На этом фоне глава государства выразил благодарность Вооруженным Силам Украины и военной разведке за организацию и проведение столь успешной операции.
По словам Зеленского, украинские дальнобойные санкции будут работать в ответ на вражеские удары по нашим городам и селам.
По словам очевидцев, украинские БПЛА атаковали НПЗ «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле.
Что важно понимать, речь идет об одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в стране-агрессорке.
В Ростове бушуют мощные пожары в районе филиала научно-технического центра «Радар» и завода лакокрасочных материалов «Эмпилс». Более того, повторно атакован НПЗ в Перми.
