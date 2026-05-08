Зеленский показал дипстрайк по НПЗ в российском Ярославле
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский показал дипстрайк по НПЗ в российском Ярославле

Владимир Зеленский
Зеленский показал последствия нового успешного удара Украины
Read in English
Читати українською

Утром 8 мая глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Силы обороны Украины успешно атаковали объект нефтяной сферы в Ярославле – речь идет об административном центре Ярославской области РФ.

Главные тезисы

  • По словам президента, этот удар нанесли бойцы ВСУ и ГУР.
  • В Ростове начались пожары в районе филиала научно-технического центра "Радар" и завода лакокрасочных материалов "Эмпилс".

Зеленский показал последствия нового успешного удара Украины

Ярославль, более 700 километров от государственной границы Украины. Объект нефтяной сферы, который имел большое значение для финансирования российской войны.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

На этом фоне глава государства выразил благодарность Вооруженным Силам Украины и военной разведке за организацию и проведение столь успешной операции.

По словам Зеленского, украинские дальнобойные санкции будут работать в ответ на вражеские удары по нашим городам и селам.

Россия должна выбрать настоящий мир, и только сильное давление это обеспечит, — подчеркнул президент.

По словам очевидцев, украинские БПЛА атаковали НПЗ «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле.

Что важно понимать, речь идет об одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в стране-агрессорке.

В Ростове бушуют мощные пожары в районе филиала научно-технического центра «Радар» и завода лакокрасочных материалов «Эмпилс». Более того, повторно атакован НПЗ в Перми.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Сикорский публично унизил команду Путина — в Кремле ответили
Сикорский снова поставил команду Путина на место
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Украина атаковала военные объекты в Москве, Перми и Ростове — видео
"Бавовна" в России 7-8 мая - первые подробности и видео
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Воздушное сражение России и Украины — ликвидировано 56 целей
Воздушные Силы ВСУ
ПВО раскрыла результаты отражения новой атаки РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?