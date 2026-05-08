Зеленский показал дипстрайк по НПЗ в российском Ярославле

Утром 8 мая глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Силы обороны Украины успешно атаковали объект нефтяной сферы в Ярославле – речь идет об административном центре Ярославской области РФ.

Зеленский показал последствия нового успешного удара Украины

Ярославль, более 700 километров от государственной границы Украины. Объект нефтяной сферы, который имел большое значение для финансирования российской войны. Владимир Зеленский Президент Украины

На этом фоне глава государства выразил благодарность Вооруженным Силам Украины и военной разведке за организацию и проведение столь успешной операции.

По словам Зеленского, украинские дальнобойные санкции будут работать в ответ на вражеские удары по нашим городам и селам.

Россия должна выбрать настоящий мир, и только сильное давление это обеспечит, — подчеркнул президент. Поделиться

По словам очевидцев, украинские БПЛА атаковали НПЗ «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле.

Что важно понимать, речь идет об одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в стране-агрессорке.