Воздушное сражение России и Украины — ликвидировано 56 целей
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушное сражение России и Украины — ликвидировано 56 целей

Воздушные Силы ВСУ
ПВО раскрыла результаты отражения новой атаки РФ
Read in English
Читати українською

Воздушные силы ВСУ сообщают, что в течение ночи 7-8 мая российские захватчики совершали атаку на Украину 67 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами "Пародия"

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на юге и востоке страны.
  • Подтверждено попадание 11 ударных БПЛА на 8 локациях.

ПВО раскрыла результаты отражения новой атаки РФ

В этот раз воздушное нападение врага началось в 18:00 7 мая.

Российские дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 56 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 11 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Сикорский публично унизил команду Путина — в Кремле ответили
Сикорский снова поставил команду Путина на место
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Президент Финляндии призывает Европу возобновить диалог с Путиным
Стубб заявил о новой реальности в мирных переговорах
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Украина атаковала военные объекты в Москве, Перми и Ростове — видео
"Бавовна" в России 7-8 мая - первые подробности и видео

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?