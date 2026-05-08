Воздушное сражение России и Украины — ликвидировано 56 целей

Воздушные силы ВСУ сообщают, что в течение ночи 7-8 мая российские захватчики совершали атаку на Украину 67 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами "Пародия"
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на юге и востоке страны.
- Подтверждено попадание 11 ударных БПЛА на 8 локациях.
ПВО раскрыла результаты отражения новой атаки РФ
В этот раз воздушное нападение врага началось в 18:00 7 мая.
Российские дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 11 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.
