Повітряний бій Росії та України — ліквідовано 56 цілей

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що протягом ночі 7-8 травня російські загарбники здійснювали атаку на Україну 67-ма ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами “Пародія”
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півдні та сході країни.
- Підтверджено влучання 11 ударних БпЛА на 8 локаціях.
ППО розкрила результати відбиття нової атаки РФ
Цього разу повітряний напад ворога розпочався о 18:00 7 травня.
Російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 11 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
