Повітряний бій Росії та України — ліквідовано 56 цілей
Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що протягом ночі 7-8 травня російські загарбники здійснювали атаку на Україну 67-ма ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами “Пародія”

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півдні та сході країни.
  • Підтверджено влучання 11 ударних БпЛА на 8 локаціях.

ППО розкрила результати відбиття нової атаки РФ

Цього разу повітряний напад ворога розпочався о 18:00 7 травня.

Російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 56 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 11 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

