Зеленський показав діпстрайк по НПЗ у російському Ярославлі
Вранці 8 травня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Сили оборони України успішно атакували обʼєкт нафтової сфери в Ярославлі — йдеться про адміністративний центр Ярославської області РФ.

Головні тези:

  • За словами президента, цього удару завдали бійці ЗСУ та ГУР.
  • У Ростові почалися пожежі в районі філії науково-технічного центру «Радар» та заводу лакофарбових матеріалів «Емпілс». 

Зеленський показав наслідки нового успішного удару України

Ярославль, більше ніж 700 кілометрів від державного кордону України. Обʼєкт нафтової сфери, який мав велике значення для фінансування російської війни.

На цьому тлі глава держави висловив вдячність Збройним Силам України і воєнній розвідці за організацію та проведення такої успішної операції.

За словами Зеленського, українські далекобійні санкції будуть діяти у відповідь на ворожі удари по наших містах і селах.

Росія має обрати справжній мир, і лише сильний тиск це забезпечить, — наголосив президент.

За словами очевидців, українські БпЛА атакували НПЗ «Славнєфть-ЯНОС» в Ярославлі.

Що важливо розуміти, йдеться про один з найбільших нафтопереробних заводів у країні-агресорці.

У Ростові вирують потужні пожежі в районі філії науково-технічного центру «Радар» та заводу лакофарбових матеріалів «Емпілс». Ба більше, повторно атаковано НПЗ у Пермі.

