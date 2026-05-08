Зеленський показав діпстрайк по НПЗ у російському Ярославлі

Вранці 8 травня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Сили оборони України успішно атакували обʼєкт нафтової сфери в Ярославлі — йдеться про адміністративний центр Ярославської області РФ.
Головні тези:
- За словами президента, цього удару завдали бійці ЗСУ та ГУР.
- У Ростові почалися пожежі в районі філії науково-технічного центру «Радар» та заводу лакофарбових матеріалів «Емпілс».
Зеленський показав наслідки нового успішного удару України
На цьому тлі глава держави висловив вдячність Збройним Силам України і воєнній розвідці за організацію та проведення такої успішної операції.
За словами Зеленського, українські далекобійні санкції будуть діяти у відповідь на ворожі удари по наших містах і селах.
За словами очевидців, українські БпЛА атакували НПЗ «Славнєфть-ЯНОС» в Ярославлі.
Що важливо розуміти, йдеться про один з найбільших нафтопереробних заводів у країні-агресорці.
У Ростові вирують потужні пожежі в районі філії науково-технічного центру «Радар» та заводу лакофарбових матеріалів «Емпілс». Ба більше, повторно атаковано НПЗ у Пермі.
