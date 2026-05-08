"Азов" возвращается в Мариуполь — первое видео

1-й корпус Национальной гвардии Украины "Азов" официально подтвердил, что нашел способ вернуться к родному, однако пока оккупированному россиянами Мариуполю. Это удалось сделать с помощью разведывательно-ударного комплекса.
Главные тезисы
- "Азовцы" контролируют дороги на глубину 160 км от линии боевого столкновения.
- По словам воинов, глубина ударов будет расти.
"Азов" уже патрулирует Мариуполь — первые подробности и видео
По словам Азовцев, в объективе камер разведывательно-ударных комплексов — Мариуполь и военные цели российских захватчиков.
Что важно понимать, армия РФ активно использует украинские дороги в городе и его окрестностях для перемещения личного состава и другого военного оборудования.
1-й корпус НГУ "Азов" четко дал понять, что продолжает процесс формирования "санитарной зоны" для российской логистики.
Как отметили украинские защитники, глубина ударов будет расти.
