Россияне жаловались на атаку дронов по комбинату "Азов" в Невинномыске — видео

Ставропольский край РФ оказался под обстрелами неизвестных дронов ночью 19 марта. Известно об атаке на одно из крупнейших в мире предприятий-производителей удобрений, невинномысский "Азот".
Главные тезисы
- Невинномысский комбинат “Азот”, входящий в группу “Еврохим”, стал целью атаки дронов, угрожая безопасности в регионе.
- Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил обстрелы и падение осколков в районе, реагируя на беспилотную опасность.
Новая "бавовна" в Невинномыске: что известно
Известно из сообщений местных пабликов, что промзону в Невинномыске атаковали дроны.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ночью объявлял беспилотную опасность, а подтвердил падение осколков в районе.
На Ставрополье отбили массированную воздушную атаку. Повреждений важной инфраструктуры нет. К сожалению, в Кочубеевском округе пострадала женщина в результате падения обломков БПЛА на частное домовладение. Угрозы ее жизни нет, с ней работают медики.
Следует отметить, что завод "Азот" в Невинномыске атакуют уже не впервые.
