Россияне жаловались на атаку дронов по комбинату "Азов" в Невинномыске — видео
Источник:  online.ua

Ставропольский край РФ оказался под обстрелами неизвестных дронов ночью 19 марта. Известно об атаке на одно из крупнейших в мире предприятий-производителей удобрений, невинномысский "Азот".

Главные тезисы

  • Невинномысский комбинат “Азот”, входящий в группу “Еврохим”, стал целью атаки дронов, угрожая безопасности в регионе.
  • Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил обстрелы и падение осколков в районе, реагируя на беспилотную опасность.

Новая "бавовна" в Невинномыске: что известно

Известно из сообщений местных пабликов, что промзону в Невинномыске атаковали дроны.

Комбинат "Азот" входит в группу "Еврохим" — одного из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Завод производит уксусную кислоту, которая необходима для взрывчатки.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ночью объявлял беспилотную опасность, а подтвердил падение осколков в районе.

На Ставрополье отбили массированную воздушную атаку. Повреждений важной инфраструктуры нет. К сожалению, в Кочубеевском округе пострадала женщина в результате падения обломков БПЛА на частное домовладение. Угрозы ее жизни нет, с ней работают медики.

Следует отметить, что завод "Азот" в Невинномыске атакуют уже не впервые.

