Химкомбинат "Азот" в Тульской области РФ полностью остановил работу после атаки дронов

Химкомбинат "Азот" в Тульской области полностью приостановил работу в день атаки БПЛА 24 мая. Произошла утечка азотной кислоты, повреждены 2 цистерны.

Дроны остановили работу химкомбината "Азот" в Тульской области РФ

Оппозиционное издание ASTRA выяснило последствия атаки беспилотников на НАК Азот в Новомосковске Тульской области утром 24 мая.

Беспилотники попали по предприятию, в результате чего вспыхнул трубопровод низкого давления с природным газом в цехе 4. Повреждены также 2 цистерны объемом 750 тонн с азотной кислотой.

Из одного из них азотная кислота вытекла на землю. Завод в день атаки полностью прекратил свою работу. Возобновил ли работу сейчас — неизвестно.

Губернатор Тульской области ранее сообщал, что в результате атаки БПЛА был поврежден емкости с кислотой. Анализ ASTRA схемы НАК «Азот» фактически подтвердил информацию от местных жителей о попадании в цехи «Аммиак-2», «Карбамид-2» и Цех-5А. зафиксировано. Поделиться

Как говорится на сайте предприятия, «Новомосковская акционерная компания «Азот» является крупнейшим отечественным производителем аммиака и азотных удобрений, а также одним из ведущих в отрасли по видам и количеству производимой продукции. Предприятием выпускаются минеральные удобрения, аммиак, органические пластмассы и смолы, хлор, каустическая сода, хлористый кальций, концентрированная и особенная чистота азотная кислота, аргон, метанол». С 2002 года НАК "Азот" входит в состав холдинга "Еврохим".

Согласно открытым данным, азотная кислота активно используется при производстве взрывчатых веществ — она является одним из ключевых компонентов в химии взрывчатки.

Даже разбавленная азотная кислота представляет опасность для человека и окружающей среды — она разъедает ткани, ее пары токсичны, почва в месте разлива выгорает — погибают растения и микроорганизмы.