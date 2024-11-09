Алексинский химкомбинат РФ пылает после атаки дронов — видео

Появились новые подробности атаки СБУ и ССО на Алексинский химкомбинат в Тульской области России. В настоящее время предприятие взрывается и дымит, а персонал эвакуировали.

Алексинский химкомбинат РФ взрывается и дымит после атаки дронов

По информации источников, ночью по химкомбинату прилетело по меньшей мере 13 беспилотников. Из-за выброса кислот сейчас дымит оранжевым цветом ключевая цель — цех по производству пороха.

В 13:10 на объекте, который поразили дроны СБУ и ССО, зафиксирован дополнительный взрыв — загорелись химические вещества в результате предварительных попаданий. Сам завод остановлен, персонал эвакуирован.

Источники также подтверждают поражение Алексинской ТЭЦ. Повреждена линия электропередачи напряжением 110 кВ.

Дроны атаковали Тульскую область

В ночь на 9 ноября дроны атаковали Тульскую область. Под ударом оказался химкомбинат в городе Алексине.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрей Коваленко.

В Тульской области атакован химкомбинат в городе Алексин, — рассказал Коваленко.

По его данным, в 2013 году предприятие возобновило производство композиционного прессматериала АГ-4С и освоило выпуск прессматериала ТЗС-1Ф, что позволило удовлетворить потребности предприятий ракетно-космической отрасли и обычных вооружений.