Алексінський хімкомбінат РФ палає після атаки дронів — відео

З'явилися нові подробиці атаки СБУ та ССО на Алексінський хімкомбінат у Тульській області Росії. Наразі підприємтсво вибухає та димить, а персонал евакуювали.
Головні тези:
- Нові подробиці атаки СБУ та ССО на Алексінський хімкомбінат в Росії.
- Підприємство вибухає та димить, персонал евакуювали через викид кислот та пожежі.
- Джерела підтверджують ураження хімкомбінату та ТЕЦ у результаті атаки дронів.
- На об’єкті зафіксовано додатковий вибух, зайнялись хімічні речовини внаслідок атаки.
- Атака дронів у Тульській області спричинила серйозні наслідки для промислових об’єктів та електромереж.
Алексінський хімкомбінат РФ вибухає і димить після атаки дронів
За інформацією джерел, уночі по хімкомбінату прилетіло щонайменше 13 безпілотників. Через викид кислот зараз димить оранжевим кольором ключова ціль — цех з виробництва пороху.
О 13:10 на об’єкті, який вразили дрони СБУ та ССО, зафіксовано додатковий вибух — зайнялись хімічні речовини внаслідок попередніх влучань. Сам завод зупинено, персонал евакуйовано.
Джерела також підтверджують ураження Алексінської ТЕЦ. Пошкоджено лінію електропередачі напругою 110 кВ.
Дрони атакували Тульську область
У ніч проти 9 листопада дрони атакували Тульську область. Під ударом опинився хімкомбінат у місті Алексін.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.
У Тульській області атаковано хімкомбінат в місті Алексін, — розповів Коваленко.
За його даними, у 2013 році підприємство відновило виробництво композиційного пресматеріалу АГ-4С та освоїло випуск пресматеріалу ТЗС-1Ф, що дозволило задовольнити потреби підприємств ракетно-космічної галузі та галузі звичайних озброєнь.
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