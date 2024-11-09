Алексінський хімкомбінат РФ палає після атаки дронів — відео

З'явилися нові подробиці атаки СБУ та ССО на Алексінський хімкомбінат у Тульській області Росії. Наразі підприємтсво вибухає та димить, а персонал евакуювали.

Алексінський хімкомбінат РФ вибухає і димить після атаки дронів

За інформацією джерел, уночі по хімкомбінату прилетіло щонайменше 13 безпілотників. Через викид кислот зараз димить оранжевим кольором ключова ціль — цех з виробництва пороху.

О 13:10 на об’єкті, який вразили дрони СБУ та ССО, зафіксовано додатковий вибух — зайнялись хімічні речовини внаслідок попередніх влучань. Сам завод зупинено, персонал евакуйовано.

Джерела також підтверджують ураження Алексінської ТЕЦ. Пошкоджено лінію електропередачі напругою 110 кВ.

Дрони атакували Тульську область

У ніч проти 9 листопада дрони атакували Тульську область. Під ударом опинився хімкомбінат у місті Алексін.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

У Тульській області атаковано хімкомбінат в місті Алексін, — розповів Коваленко.

За його даними, у 2013 році підприємство відновило виробництво композиційного пресматеріалу АГ-4С та освоїло випуск пресматеріалу ТЗС-1Ф, що дозволило задовольнити потреби підприємств ракетно-космічної галузі та галузі звичайних озброєнь.