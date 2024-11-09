Алексінський хімкомбінат РФ палає після атаки дронів — відео
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Алексінський хімкомбінат РФ палає після атаки дронів — відео

Хімкомбінат
Джерело:  Армія TV

З'явилися нові подробиці атаки СБУ та ССО на Алексінський хімкомбінат у Тульській області Росії. Наразі підприємтсво вибухає та димить, а персонал евакуювали.

Головні тези:

  • Нові подробиці атаки СБУ та ССО на Алексінський хімкомбінат в Росії.
  • Підприємство вибухає та димить, персонал евакуювали через викид кислот та пожежі.
  • Джерела підтверджують ураження хімкомбінату та ТЕЦ у результаті атаки дронів.
  • На об’єкті зафіксовано додатковий вибух, зайнялись хімічні речовини внаслідок атаки.
  • Атака дронів у Тульській області спричинила серйозні наслідки для промислових об’єктів та електромереж.

Алексінський хімкомбінат РФ вибухає і димить після атаки дронів

За інформацією джерел, уночі по хімкомбінату прилетіло щонайменше 13 безпілотників. Через викид кислот зараз димить оранжевим кольором ключова ціль — цех з виробництва пороху.

О 13:10 на об’єкті, який вразили дрони СБУ та ССО, зафіксовано додатковий вибух — зайнялись хімічні речовини внаслідок попередніх влучань. Сам завод зупинено, персонал евакуйовано.

Джерела також підтверджують ураження Алексінської ТЕЦ. Пошкоджено лінію електропередачі напругою 110 кВ.

Дрони атакували Тульську область

У ніч проти 9 листопада дрони атакували Тульську область. Під ударом опинився хімкомбінат у місті Алексін.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

У Тульській області атаковано хімкомбінат в місті Алексін, — розповів Коваленко.

За його даними, у 2013 році підприємство відновило виробництво композиційного пресматеріалу АГ-4С та освоїло випуск пресматеріалу ТЗС-1Ф, що дозволило задовольнити потреби підприємств ракетно-космічної галузі та галузі звичайних озброєнь.

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