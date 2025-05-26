Хімкомбінат "Азот" у Тульській області РФ повністю зупинив роботу після атаки дронів

Хімкомбінат "Азот" у Тульській області повністю призупинив свою роботу в день атаки БПЛА 24 травня. Відбувся витік азотної кислоти, пошкоджено 2 цистерни.
Головні тези:
- Хімкомбінат “Азот” у Тульській області РФ призупинив роботу через атаку дронів, що спричинила витік азотної кислоти та пошкодження цистерн.
- Потенційні наслідки випадкового витоку азотної кислоти можуть бути серйозними для навколишнього середовища та здоров'я людей.
- Зазвичай азотна кислота використовується у виробництві вибухових речовин, що зумовлює підвищену небезпеку її взаємодії з навколишнім середовищем.
Дрони зупинили роботу хімкомбіната "Азот" у Тульській області РФ
Опозиційне видання ASTRA з'ясувало наслідки атаки безпілотників на НАК "Азот" у Новомосковську Тульської області вранці 24 травня.
Безпілотники поцілили по підприємству, внаслідок чого спалахнув трубопровід низького тиску з природним газом у цеху 4. Пошкоджено також 2 цистерни об'ємом 750 тонн з азотною кислотою.
З одного з них азотна кислота витекла на землю. Завод у день атаки повністю припинив свою роботу. Чи відновив роботу зараз — невідомо.
Як сказано на сайті підприємства, «Новомосковська акціонерна компанія «Азот» є найбільшим вітчизняним виробником аміаку та азотних добрив, а також одним із провідних у галузі за видами та кількістю виробленої продукції. Підприємством випускаються мінеральні добрива, аміак, органічні пластмаси та смоли, хлор, каустична сода, хлористий кальцій, концентрована та особливої чистоти азотна кислота, аргон, метанол». З 2002 року НАК "Азот" входить до складу холдингу "Єврохім".
Згідно з відкритими даними, азотна кислота активно використовується при виробництві вибухових речовин - вона є одним із ключових компонентів у хімії вибухівки.
Навіть розведена азотна кислота становить небезпеку для людини та навколишнього середовища — вона роз'їдає тканини, її пари токсичні, ґрунт у місці розливу вигоряє — гинуть рослини та мікроорганізми.
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