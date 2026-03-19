Росіяни скаржилися на атаку дронів по комбінату "Азов" у Невинномиську — відео
Джерело:  online.ua

Ставропольский край РФ опинився під обстрілами невідомих дронів вночі 19 березня. Відомо про атаку на один з найбільших у світі підприємств-виробників добрив, Невинномиський "Азот".

Головні тези:

  • Невинномиський “Азот”, учасник групи “Єврохім”, піддався атакам дронів, що спричинило загрозу безпеі в регіоні.
  • Губернатор Ставропольського краю підтвердив обстріли та падіння осколків у районі, реагуючи на безпілотну небезпеку.

Нова “бавовна” у Невинномиську: що відомо

Відомо з повідомлень місцевих пабліків, що промзону у Невинномиську атакували дрони.

Комбінат "Азот" належить до групи "Єврохім" — одного з найбільших у світі виробників мінеральних добрив. Завод виробляє оцтову кислоту, яка необхідна для вибухівки.

Губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров вночі оголошував безпілотну небезпеку, а в результаті підтвердив падіння осколків у районі.

На Ставропіллі відбили масовану повітряну атаку. Пошкоджень важливої ​​інфраструктури немає. На жаль, у Кочубеївському окрузі постраждала жінка внаслідок падіння уламків БПЛА на приватне домоволодіння. Загрози її життю немає, з нею працюють медики.

Слід зазначити, що завод "Азот" у Невинномиську атакують вже не вперше.

