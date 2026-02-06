Бойцы Интербата "Азова" зачистили Золотой Колодец и пленили 18 оккупантов — видео

Бойцы Интербата "Азова" отчитываются о новых успехах на фронте

По словам украинских воинов, брошенные на произвол судьбы российские захватчики много месяцев подряд сидели в подвалах и норах этого села на Добропольском направлении.

Задачу окончательно ликвидировать вражеское сопротивление получили бойцы Интербата 12-й бригады "Азов".

Именно они приступили к операции зачистки, которая оказалась действительно успешной.

Что важно понимать, только в течение 24 часов они смогли взять в плен сразу 18 военнослужащих ВС России.

"Охоту" на окупантов в селе Золотой Колодец воины успели снять на видео.