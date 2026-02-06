Бойцы Интербата "Азова" зачистили Золотой Колодец и пленили 18 оккупантов — видео

Интернациональный батальон, воюющий в составе 12-й бригады специального назначения Нацгвардии "Азов", провел успешную операцию в рамках зачистки села Золотой Колодец Донецкой области.
Главные тезисы
- "Азов" активно пополняет обменный фонд, чтобы освободить украинских воинов из российского плена.
- Пленные российские оккупанты поблагодарили азовцев после завершения зачистки.
Бойцы Интербата "Азова" отчитываются о новых успехах на фронте
По словам украинских воинов, брошенные на произвол судьбы российские захватчики много месяцев подряд сидели в подвалах и норах этого села на Добропольском направлении.
Задачу окончательно ликвидировать вражеское сопротивление получили бойцы Интербата 12-й бригады "Азов".
Именно они приступили к операции зачистки, которая оказалась действительно успешной.
Что важно понимать, только в течение 24 часов они смогли взять в плен сразу 18 военнослужащих ВС России.
"Охоту" на окупантов в селе Золотой Колодец воины успели снять на видео.
