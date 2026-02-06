Бойцы Интербата "Азова" зачистили Золотой Колодец и пленили 18 оккупантов — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы Интербата "Азова" зачистили Золотой Колодец и пленили 18 оккупантов — видео

Бойцы Интербата "Азова" отчитываются о новых успехах на фронте
Читати українською
Источник:  АЗОВ

Интернациональный батальон, воюющий в составе 12-й бригады специального назначения Нацгвардии "Азов", провел успешную операцию в рамках зачистки села Золотой Колодец Донецкой области.

Главные тезисы

  • "Азов" активно пополняет обменный фонд, чтобы освободить украинских воинов из российского плена.
  • Пленные российские оккупанты поблагодарили азовцев после завершения зачистки.

Бойцы Интербата "Азова" отчитываются о новых успехах на фронте

По словам украинских воинов, брошенные на произвол судьбы российские захватчики много месяцев подряд сидели в подвалах и норах этого села на Добропольском направлении.

Задачу окончательно ликвидировать вражеское сопротивление получили бойцы Интербата 12-й бригады "Азов".

Именно они приступили к операции зачистки, которая оказалась действительно успешной.

Что важно понимать, только в течение 24 часов они смогли взять в плен сразу 18 военнослужащих ВС России.

"Охоту" на окупантов в селе Золотой Колодец воины успели снять на видео.

Как иностранцы общались с оккупантами? Причем здесь «немцы в деревне»? Где взялся спецназ НАТО? Узнайте больше уже сейчас от друга "Беретты", бойца Интернационального батальона, а также от самых пленных россиян, - сказано в описании к видео.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны обезвредили все ракеты, которыми РФ атаковала Украину
Воздушные Силы ВСУ
ПВО успешно отразила новую атаку РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сырский подтвердил наступление ВСУ на отдельных участках фронта
Сырский описал актуальную ситуацию на фронте
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский расскритиковал работу Воздушных сил в части регионов
Владимир Зеленский
Зеленский снова созвал селектор

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?