Силы обороны обезвредили все ракеты, которыми РФ атаковала Украину

К отражению нового российского воздушного нападения были привлечены разные подразделения Сил обороны Украины. Благодаря их слаженным усилиям ни одна из 7 вражеских ракет не достигла своей цели. Более того, удалось обезвредить 297 российских дронов.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге, востоке и в центре страны.
- Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 14 локациях.
ПВО успешно отразила новую атаку РФ
В течение ночи 5-6 февраля враг совершал воздушное нападение 328 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.
Российские дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, ТОТ Донецк, около 200 из них — "шахеды".
Кроме того, армия РФ осуществила пуски 2 аэробалистических ракет "Кинжал" и 5 управляемых авиационных ракет "Х-59/69".
По предварительным данным, по состоянию на 12:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 297 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.
Также известно, что произошло попадание 22 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение обломков на 2 локациях.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-