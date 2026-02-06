Силы обороны обезвредили все ракеты, которыми РФ атаковала Украину

К отражению нового российского воздушного нападения были привлечены разные подразделения Сил обороны Украины. Благодаря их слаженным усилиям ни одна из 7 вражеских ракет не достигла своей цели. Более того, удалось обезвредить 297 российских дронов.

ПВО успешно отразила новую атаку РФ

В течение ночи 5-6 февраля враг совершал воздушное нападение 328 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Российские дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, ТОТ Донецк, около 200 из них — "шахеды".

Кроме того, армия РФ осуществила пуски 2 аэробалистических ракет "Кинжал" и 5 управляемых авиационных ракет "Х-59/69".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины на севере, юге, востоке и в центре страны.

По предварительным данным, по состоянию на 12:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 297 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

В результате активного противодействия Сил обороны, вражеские ракеты не достигли целей, информация уточняется.

Также известно, что произошло попадание 22 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение обломков на 2 локациях.