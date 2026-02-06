Силы обороны обезвредили все ракеты, которыми РФ атаковала Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны обезвредили все ракеты, которыми РФ атаковала Украину

Воздушные Силы ВСУ
ПВО успешно отразила новую атаку РФ
Read in English
Читати українською

К отражению нового российского воздушного нападения были привлечены разные подразделения Сил обороны Украины. Благодаря их слаженным усилиям ни одна из 7 вражеских ракет не достигла своей цели. Более того, удалось обезвредить 297 российских дронов.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге, востоке и в центре страны.
  • Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 14 локациях.

ПВО успешно отразила новую атаку РФ

В течение ночи 5-6 февраля враг совершал воздушное нападение 328 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Российские дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, ТОТ Донецк, около 200 из них — "шахеды".

Кроме того, армия РФ осуществила пуски 2 аэробалистических ракет "Кинжал" и 5 управляемых авиационных ракет "Х-59/69".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины на севере, юге, востоке и в центре страны.

По предварительным данным, по состоянию на 12:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 297 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

В результате активного противодействия Сил обороны, вражеские ракеты не достигли целей, информация уточняется.

Также известно, что произошло попадание 22 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение обломков на 2 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! — призывают силы ПВО.

