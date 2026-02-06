"Много мертвых животных". Россия ударила по приюту для собак на Запорожье
Категория
Украина
Дата публикации

"Много мертвых животных". Россия ударила по приюту для собак на Запорожье

Россияне терроризируют не только людей, но и животных
Источник:  Запорізька ОДА

6 февраля под новый удар российский захватчиков попал приют "Дай лапу, друг", который находится в Запорожской области. По словам его владельцев,

многие животные погибли, также есть раненые, которых эвакуируют в ветбольници.

Главные тезисы

  • Часть четырехлапых уже находятся в ветеринарной клинике.
  • Приют просит неравнодушных украинцев о помощи.

Россияне терроризируют не только людей, но и животных

Факт новой атаки официально подтвердил Запорожский городской совет.

Там сообщили, что в результате российского воздушного нападения было повреждено приют для собак:

Много пострадавших собачек. Ужасный террор.

Среди раненых есть работники приюта. На месте удара уже работают коммунальные службы, спасатели, а также неравнодушные оказывают поддержку животным.

Также продолжают доставать собак из поврежденных вольеров, вывозят раненых, чтобы сохранить им жизнь.

Много мертвых животных, много раненых, разрушенные вольеры, сбежавшие собаки… Нам нужна помощь руками, деньгами.

КП «БЫТОВИК», коммунальные службы, спасатели, неравнодушные люди приобщаются к спасению собак.

Помогают извлекать животных из поврежденных вольеров, спасают раненых и делают все возможное, чтобы сохранить жизнь хвостиков. Это не слова поддержки — это реальные действия здесь и сейчас. Когда каждая минута имеет значение.

