"Много мертвых животных". Россия ударила по приюту для собак на Запорожье

6 февраля под новый удар российский захватчиков попал приют "Дай лапу, друг", который находится в Запорожской области. По словам его владельцев,
многие животные погибли, также есть раненые, которых эвакуируют в ветбольници.
Главные тезисы
- Часть четырехлапых уже находятся в ветеринарной клинике.
- Приют просит неравнодушных украинцев о помощи.
Россияне терроризируют не только людей, но и животных
Факт новой атаки официально подтвердил Запорожский городской совет.
Там сообщили, что в результате российского воздушного нападения было повреждено приют для собак:
Среди раненых есть работники приюта. На месте удара уже работают коммунальные службы, спасатели, а также неравнодушные оказывают поддержку животным.
Также продолжают доставать собак из поврежденных вольеров, вывозят раненых, чтобы сохранить им жизнь.
КП «БЫТОВИК», коммунальные службы, спасатели, неравнодушные люди приобщаются к спасению собак.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-