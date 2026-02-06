"Багато мертвих тварин". Росія вдарила по притулку для собак у Запоріжжі

6 лютого під новий удар російський загарбників потрапив притулок "Дай лапу, друже", який знаходиться у Запорізькій області. За словами власників притулку,
чимало тварин загинули, також є поранені, яких евакуюють у ветлікарні.
Головні тези:
- Частина чотирилапих вже перебувають у ветеринарній клініці.
- Притулок просить небайдужих українців про допомогу.
Росіяни тероризують не лише людей, а й тварин
Факт нової атаки офіційно підтвердила Запорізька міська рада.
Там повідомили, що внаслідок російського повітряного нападу було пошкоджено собачий притулок:
Серед поранених є працівники притулку. На місці удару уже працюють комунальні служби, рятувальники, а також небайдужі надають підтримку тваринам на місці.
Також продовжують діставати собак з пошкоджених вольєрів, вивозять поранених, аби зберегти їм життя.
КП «ПОБУТОВИК», комунальні служби, рятувальники, небайдужі люди долучаються до надання швидкої допомоги.
