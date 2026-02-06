"Багато мертвих тварин". Росія вдарила по притулку для собак у Запоріжжі
Україна
"Багато мертвих тварин". Росія вдарила по притулку для собак у Запоріжжі

Read in English
Джерело:  Запорізька ОДА

6 лютого під новий удар російський загарбників потрапив притулок "Дай лапу, друже", який знаходиться у Запорізькій області. За словами власників притулку, 

чимало тварин загинули, також є поранені, яких евакуюють у ветлікарні.

Головні тези:

  • Частина чотирилапих вже перебувають у ветеринарній клініці.
  • Притулок просить небайдужих українців про допомогу.

Росіяни тероризують не лише людей, а й тварин

Факт нової атаки офіційно підтвердила Запорізька міська рада.

Там повідомили, що внаслідок російського повітряного нападу було пошкоджено собачий притулок:

Багато постраждалих песиків. Жахливий терор.

Серед поранених є працівники притулку. На місці удару уже працюють комунальні служби, рятувальники, а також небайдужі надають підтримку тваринам на місці.

Також продовжують діставати собак з пошкоджених вольєрів, вивозять поранених, аби зберегти їм життя.

Багато мертвих тварин, багато поранених, зруйновані вольєри, втекли собаки … Нам потрібна допомога руками, грошима.

КП «ПОБУТОВИК», комунальні служби, рятувальники, небайдужі люди долучаються до надання швидкої допомоги.

Допомагають діставати тварин з пошкоджених вольєрів, рятують поранених й роблять все можливе, щоб зберегти життя хвостиків. Це не слова підтримки — це реальні дії тут і зараз. Коли кожна хвилина має значення.

