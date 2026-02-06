Сили оборони знешкодили всі ракети, якими РФ атакувала Україну

До відбиття нового російського повітряного нападу були залучені різні підрозділи Сил оборони України. Завдяки їхнім злагодженим зусиллям жодна із 7 ворожих ракет не досягла своєї цілі. Ба більше, вдалося знешкодити 297 російських дронів.

ППО успішно відбила нову атаку РФ

Протягом ночі 5-6 лютого ворог здійснював повітряний напад 328 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Донецьк, близько 200 із них — "шахеди".

Окрім того, армія РФ здійснила пуски 2 аеробалістичних ракет “Кинджал” і 5 керованих авіаційних ракет “Х-59/69”.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Поширити

За попередніми даними, станом на 12:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 297 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

В результаті активної протидії Сил оборони, ворожі ракети не досягли цілей, інформація уточнюється. Поширити

Також відомо, що відбулося влучання 22 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях.