Сили оборони знешкодили всі ракети, якими РФ атакувала Україну
Україна
Сили оборони знешкодили всі ракети, якими РФ атакувала Україну

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Read in English

До відбиття нового російського повітряного нападу були залучені різні підрозділи Сил оборони України. Завдяки їхнім злагодженим зусиллям жодна із 7 ворожих ракет не досягла своєї цілі. Ба більше, вдалося знешкодити 297 російських дронів.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
  • Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 14 локаціях.

ППО успішно відбила нову атаку РФ

Протягом ночі 5-6 лютого ворог здійснював повітряний напад 328 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Донецьк, близько 200 із них — "шахеди".

Окрім того, армія РФ здійснила пуски 2 аеробалістичних ракет “Кинджал” і 5 керованих авіаційних ракет “Х-59/69”.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

За попередніми даними, станом на 12:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 297 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

В результаті активної протидії Сил оборони, ворожі ракети не досягли цілей, інформація уточнюється.

Також відомо, що відбулося влучання 22 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! — закликають сили ППО.

