Сили оборони знешкодили всі ракети, якими РФ атакувала Україну

До відбиття нового російського повітряного нападу були залучені різні підрозділи Сил оборони України. Завдяки їхнім злагодженим зусиллям жодна із 7 ворожих ракет не досягла своєї цілі. Ба більше, вдалося знешкодити 297 російських дронів.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
- Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 14 локаціях.
ППО успішно відбила нову атаку РФ
Протягом ночі 5-6 лютого ворог здійснював повітряний напад 328 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.
Російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Донецьк, близько 200 із них — "шахеди".
Окрім того, армія РФ здійснила пуски 2 аеробалістичних ракет “Кинджал” і 5 керованих авіаційних ракет “Х-59/69”.
За попередніми даними, станом на 12:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 297 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.
Також відомо, що відбулося влучання 22 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях.
