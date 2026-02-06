Зеленский расскритиковал работу Воздушных сил в части регионов

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что считает неудовлетворительной работу воздушных сил ВСУ в части регионов Украины. Президент уже обсудил с командующим ПС и главой Минобороны потенциальные шаги для улучшения статистки уничтожения российских дронов.

Зеленский снова созвал селектор

Во время него глава государства заслушал отчеты о ситуации в разных регионах страны.

Также Зеленский заслушал доклады по возобновлению энергетики и поддержке украинцев в Харьковской области.

На этом фоне президент подтвердил, что до сих пор сложная ситуация в столице, ведь в Киеве более 1200 домов без отопления.

Украинский лидер требует от своей команды обеспечить больше поддержки для жильцов таких домов.

Зеленский приказал использовать цифровые инструменты для определения и анализа конкретных потребностей людей.

Руководитель Укрзализныци доложил о последствиях российских ударов по логистике: ни дня такие удары не прекращались, и в течение этого января было зафиксировано существенное увеличение российских ударов именно по железной дороге. Благодарен всем железнодорожникам за оперативное восстановление и сохранение работы железной дороги. Владимир Зеленский Президент Украины

МВД Украины официально подтвердило, что уже привлекло дополнительные силы для восстановления и работы пунктов поддержки и обогрева.