Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил у частині регіонів

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що вважає незадовільною роботу Повітряних сил ЗСУ у частині регіонів України. Президент уже обговрив з командувачем ПС та очільником Міноборони потенційні кроки для покращення статистки збиття російських дронів.

Зеленський знову скликав селектор

Під час нього глава держави заслухав звіти щодо ситуації в різних регіонах країни, особливо тих, які регулярно атакує Росія.

Також Зеленський заслухав доповіді щодо відновлення енергетики та підтримки українців в Харківській області.

На цьому тлі президент підтвердив, що досі складна ситуація в столиці, адже в Києві понад 1200 будинків без опалення.

Український лідер вимагає від своєї команди забезпечити більше підтримки для мешканців таких будинків.

Зеленський наказав застосувати цифрові інструменти для визначення та аналізу конкретних потреб людей.

Керівник Укрзалізниці доповів щодо наслідків російських ударів по логістиці: жодного дня такі удари не припинялись, і протягом цього січня було зафіксоване суттєве збільшення російських ударів саме по залізниці. Вдячний усім залізничникам за оперативне відновлення та збереження роботи залізниці. Володимир Зеленський Президент україни

МВС України офіційно підтвердило, що вже залучило додаткові сили для відновлення та роботи пунктів підтримки та обігріву.