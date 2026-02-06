Сирський підтвердив наступ ЗСУ на окремих ділянках фронту

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський розповів ЗМІ, що на деяких ділянках фронту 25% боєзіткнень — це дії Сил оборони України у наступі.
Головні тези:
- Втрати прмії РФ в січні перевищили 31,7 тис. осіб.
- Попри це, жодних суттєвих успіхів на полі бою враг досягти не зміг.
Сирський описав актуальну ситуацію на фронті
За його словами, така тактика дійсно дає позитвні результати.
На цьому тлі головком звернув увагу на те, що активна лінія фронту становить близько 1200 км.
Не можна також ігнорувати той факт, що продовжує зростати глибина бойових порядків.
Що важливо розуміти, за останні 6 місяці чисельність угруповання армії РФ залишається приблизно на одному рівні — 711–712 тисяч осіб разом з оперативним резервом.
Сирський також підтвердив, що у середньому росіяни кожного дня втрачають близько 1000–1100 військовослужбовців.
Як зазначив головнокомандувач ЗСУ, протягом минулого місяця ворог знову не зміг досягти жодних суттєвих оперативних успіхів.
