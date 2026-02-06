Сирський підтвердив наступ ЗСУ на окремих ділянках фронту
Україна
Сирський підтвердив наступ ЗСУ на окремих ділянках фронту

Сирський
Джерело:  Інтерфакс-Україна

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський розповів ЗМІ, що на деяких ділянках фронту 25% боєзіткнень — це дії Сил оборони України у наступі.

Головні тези:

  • Втрати прмії РФ в січні перевищили 31,7 тис. осіб.
  • Попри це, жодних суттєвих успіхів на полі бою враг досягти не зміг.

Сирський описав актуальну ситуацію на фронті

На окремих ділянках близько чверті бойових зіткнень становлять саме дії українських підрозділів у наступі. Їхня мета — утримувати противника в постійній напрузі, завдавати йому втрат і не допустити просування вперед.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

За його словами, така тактика дійсно дає позитвні результати.

На цьому тлі головком звернув увагу на те, що активна лінія фронту становить близько 1200 км.

Не можна також ігнорувати той факт, що продовжує зростати глибина бойових порядків.

Розвиток безпілотних систем призводить до того, що бойові порядки розширюються не по фронту, а вглиб кіл-зони та вже сягають 15–20 кілометрів.

Що важливо розуміти, за останні 6 місяці чисельність угруповання армії РФ залишається приблизно на одному рівні — 711–712 тисяч осіб разом з оперативним резервом.

Сирський також підтвердив, що у середньому росіяни кожного дня втрачають близько 1000–1100 військовослужбовців.

Як зазначив головнокомандувач ЗСУ, протягом минулого місяця ворог знову не зміг досягти жодних суттєвих оперативних успіхів.

