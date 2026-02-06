Сырский подтвердил наступление ВСУ на отдельных участках фронта

Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский рассказал СМИ, что на некоторых участках фронта 25% боестолкновений — это действия Сил обороны Украины в наступлении.

Сырский описал актуальную ситуацию на фронте

На отдельных участках около четверти боевых столкновений — это действия украинских подразделений в наступлении. Их цель — удерживать противника в постоянном напряжении, наносить ему потери и не допустить продвижения вперед. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

По его словам, такая тактика действительно дает положительные результаты.

На этом фоне главком обратил внимание на то, что активная линия фронта составляет около 1200 км.

Нельзя также игнорировать тот факт, что продолжает расти глубина боевых порядков.

Развитие беспилотных систем приводит к тому, что боевые порядки расширяются не по фронту, а вглубь кругов-зоны и достигают уже 15–20 километров. Поделиться

Что важно понимать, за последние 6 месяцев численность группировки армии РФ остается примерно на одном уровне — 711–712 тысяч человек вместе с оперативным резервом.

Сырский также подтвердил, что в среднем россияне ежедневно теряют около 1000-1100 военнослужащих.

Как отметил главнокомандующий ВСУ, в течение прошлого месяца враг снова не смог добиться никаких существенных оперативных успехов.