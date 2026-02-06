Сырский подтвердил наступление ВСУ на отдельных участках фронта

Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский рассказал СМИ, что на некоторых участках фронта 25% боестолкновений — это действия Сил обороны Украины в наступлении.
Главные тезисы
- Численность группировки армии РФ остается примерно на уровне 711–712 тыс. человек, враг теряет около 1000-1100 военнослужащих ежедневно.
- Противник за последний месяц не добился существенных оперативных успехов на поле боя.
Сырский описал актуальную ситуацию на фронте
По его словам, такая тактика действительно дает положительные результаты.
На этом фоне главком обратил внимание на то, что активная линия фронта составляет около 1200 км.
Нельзя также игнорировать тот факт, что продолжает расти глубина боевых порядков.
Что важно понимать, за последние 6 месяцев численность группировки армии РФ остается примерно на одном уровне — 711–712 тысяч человек вместе с оперативным резервом.
Сырский также подтвердил, что в среднем россияне ежедневно теряют около 1000-1100 военнослужащих.
Как отметил главнокомандующий ВСУ, в течение прошлого месяца враг снова не смог добиться никаких существенных оперативных успехов.
