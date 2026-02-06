Бійці Інтербату "Азову" зачистили Золотий Колодязь і полонили 18 окупантів — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці Інтербату "Азову" зачистили Золотий Колодязь і полонили 18 окупантів — відео

Бійці Інтербату "Азову" звітують про нові успіхи на фронті
Read in English
Джерело:  АЗОВ

Інтернаціональний батальйон, який воює у складі 12-тої бригади спеціального призначення Нацгвардії "Азов", провів успішну операція в межах зачистки села Золотий Колодязь на Донеччині. 

Головні тези:

  • “Азов” активно поповнює обмінний фонд, щоб звільнити українських воїнів з російського полону.
  • Полонені російські окупанти подякували азовцям після завершення зачистки.

За словами українських воїнів, покинуті напризволяще російські загарбники багато місяців поспіль сиділи в підвалах і норах цього села на Добропільському напрямку.

Завдання остаточно ліквідувати ворожий спротив оьтримали бійці Інтербату 12-ї бригади “Азов”.

Саме вони розпочали операцію зачистки, яка виявилася дійсно успішною.

Що важливо розуміти, лише протягом 24 годин вони змогли взяти в полон одразу 18 військовослужбовців ЗС Росії.

“Полювання” на окупантів у селі Золотий Колодязь воїни встигли зняти на відео.

Як іноземці комунікували з окупантами? До чого тут «нємци в дєрєвнє»? Де взявся «спєцназ НАТО»? Дізнайтеся більше вже зараз від друга «Беретти», бійця Інтернаціонального батальйону, а також від самих полонених росіян, — йдеться в описі до відео.

