"Азов" повертається до Маріуполя — перше відео

1-й корпус Національної гвардії України “Азов” офіційно підтвердив, що знайшов спосіб повернутися до рідного, однак поки окупованого росіянами Маріуполя. Це вдалося зробити за допомогою розвідувально-ударного комплексу.
Головні тези:
- “Азовці” контролюють дороги на глибину 160 км від лінії бойового зіткнення.
- За словами воїнів, глибина ударів буде зростати.
“Азов” вже патрулює Маріуполь — перші подробиці та відео
За словами “Азовців”, в об’єктиві камер розвідувально-ударних комплексів — Маріуполь і військові цілі російських загарбників.
Що важливо розуміти, армія РФ активно використовує українські дороги в місті і на його околицях для переміщення особового складу та іншого військового обладнання.
1-й корпус НГУ “Азов” чітко дав зрозуміти, що продовжує процес формування “санітарної зони” для російської логістики.
Як зазначили українські захисники, глибина ударів буде зростати.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-