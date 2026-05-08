"Азов" повертається до Маріуполя — перше відео

Редис і Сирський
Джерело:  АЗОВ

1-й корпус Національної гвардії України “Азов” офіційно підтвердив, що знайшов спосіб повернутися до рідного, однак поки окупованого росіянами Маріуполя. Це вдалося зробити за допомогою розвідувально-ударного комплексу.

Головні тези:

  •  “Азовці” контролюють дороги на глибину 160 км від лінії бойового зіткнення. 
  • За словами воїнів, глибина ударів буде зростати.

“Азов” повертається до Маріуполя. Наразі — за допомогою розвідувально-ударного комплексу. Пілоти 1-го корпусу НГУ “Азов” патрулюють дороги на глибину 160 км від лінії бойового зіткнення, — йдеться в офіційній заяві українських воїнів.

За словами “Азовців”, в об’єктиві камер розвідувально-ударних комплексів — Маріуполь і військові цілі російських загарбників.

Що важливо розуміти, армія РФ активно використовує українські дороги в місті і на його околицях для переміщення особового складу та іншого військового обладнання.

1-й корпус НГУ “Азов” чітко дав зрозуміти, що продовжує процес формування “санітарної зони” для російської логістики.

Як зазначили українські захисники, глибина ударів буде зростати.

“Азов” вже патрулює рідний Маріуполь. Поки з неба. Але далі буде, — наголошують воїни НГУ.

