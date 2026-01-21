Корпус «Азов» розпочав рекрутингову кампанію «Азовська школа»

1-й корпус Національної гвардії України «Азов» запустив рекрутингову кампанію «Азовська школа» на тлі суспільної втоми від міфів про військову службу. Для людей вона виглядає або як суцільний героїчний образ, або як чорна діра без майбутнього. Кампанія пропонує третій варіант — говорити про службу такою, якою вона є, і про те, що цей досвід дає людині після контракту.

Про що говорить «Азовська школа»?

Зараз 1 корпус НГУ зазначає, що для військовослужбовців «Азову» служба — не обмежується виконанням обов’язку перед державою. Досвід розглядається як процес, у якому людина здобуває практику, що має значення, цінність і поза межами війська.

«Азовська школа» піднімає кілька тем, які часто впливають на рішення потенційних кандидатів. Йдеться про поширені уявлення, що військова служба є «відкладеним життям», нібито веде до втрати кар’єрних можливостей або сприймається як шлях без повернення.

Кампанія показує службу як робоче середовище, де щодня вчаться тримати фокус і відповідати за свій шматок роботи. Важливо вчасно брати ініціативу, домовлятися з іншими і приймати рішення в динамічних умовах.

У практичній площині це означає планування дій, узгодження кроків між підрозділами, оцінку ситуації та розуміння власної зони відповідальності. Саме так працюють керівники команд, проєктні менеджери й спеціалісти, які ведуть складні процеси.

Служба як розвиток чи обмеження?

В «Азовській школі» на службу дивляться не як на паузу, а як на етап, що має продовження. У корпусі наголошують: те, що людина опановує під час контракту, не залишається в минулому. Навички працюють далі, незалежно від того, де вона буде після служби.

Сучасне військо потребує не лише витривалості. Важливими стають вміння думати наперед, домовлятися, брати відповідальність за процеси й швидко адаптуватися.

Які навички формує «Азовська школа» на практиці?

У кампанії роблять акцент не на абстрактних якостях, а на конкретних уміннях, які військовослужбовці здобувають під час служби. Йдеться про прикладні компетенції, що формуються в щоденній роботі підрозділів:

● Планування дій і розподіл ресурсів в умовах обмеженого часу;

● ухвалення рішень за неповної або змінної інформації;

● координація роботи людей із різним досвідом і ролями;

● відповідальність за результат, а не лише за виконання окремого завдання;

● робота під навантаженням без втрати керованості процесів.

У корпусі зазначають, що саме ці навички стають базою для подальшого розвитку — як у військовій сфері, так і після повернення до цивільного життя.

Хто і як може долучитися?

Набір у межах кампанії «Азовська школа» відкритий до всіх бригад 1-го корпусу НГУ «Азов»: «Буревій», «Азов», «Любарт», «Кара-Даг», «Червона Калина».

Щоб подати заявку, необхідно заповнити анкету на сайті корпусу — azov.army. Після цього з кандидатами зв’яжуться рекрутери та запропонують пройти співбесіду в онлайн або офлайн-форматі.