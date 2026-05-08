Росія терміново розгортає ще 4 полки, 24 дивізіони та 162 батареї — Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський отримав нові важливі дані від Головного управління розвідки. Так, вдалося дізнатися, що російські окупанти екстрено розгортають додаткові 4 полки, 24 дивізіони та 162 батареї для протидії українським ударним дронам.

Сирський розкрив нові плани Путіна та армії РФ

Як вдалося дізнатися українським розвідникам, цьогоріч країна-агресорка планує виробити 7,3 млн FPV-дронів і 7,8 млн бойових частин до БпЛА різних типів.

Ба більше, ворог активно масштабує постачання до своєї армії ударних дронів із турбореактивними двигунами.

Водночас Росія терміново, поза затвердженими планами, розгортає ще 4 полки, 24 дивізіони та 162 батареї для протидії нашим ударним безпілотникам. Посилює ешелоноване протиповітряне прикриття Москви та Краснодарського краю. Олександр Сирський Головнокомандувач Збройних сил України

За словами головкома, йдеться про те, що ворог масштабує власні війська БпС, копіюючи українські винаходи — технічні, тактичні й організаційні.

Ідентична ситуація склалася також із застосування засобів РЕБ у прикордонних областях.

Сирський офіційно підтвердив, що перевага України у FPV-дронах невпинно зростає.

Починаючи з грудня, вже п'ятий місяць поспіль лише підрозділи безпілотних систем Сил оборони України знешкоджують більше окупантів, ніж росія встигає мобілізувати до своєї армії.

Так, у квітні 2026 року завдяки БпЛА Україна: