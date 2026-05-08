Росія терміново розгортає ще 4 полки, 24 дивізіони та 162 батареї — Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський отримав нові важливі дані від Головного управління розвідки. Так, вдалося дізнатися, що російські окупанти екстрено розгортають додаткові 4 полки, 24 дивізіони та 162 батареї для протидії українським ударним дронам.
Головні тези:
- Ворог нарощує постачання в армію ударних дронів із турбореактивними двигунами.
- Окрім того, він активно краде українські рішення — технічні, тактичні й організаційні.
Сирський розкрив нові плани Путіна та армії РФ
Як вдалося дізнатися українським розвідникам, цьогоріч країна-агресорка планує виробити 7,3 млн FPV-дронів і 7,8 млн бойових частин до БпЛА різних типів.
Ба більше, ворог активно масштабує постачання до своєї армії ударних дронів із турбореактивними двигунами.
За словами головкома, йдеться про те, що ворог масштабує власні війська БпС, копіюючи українські винаходи — технічні, тактичні й організаційні.
Ідентична ситуація склалася також із застосування засобів РЕБ у прикордонних областях.
Сирський офіційно підтвердив, що перевага України у FPV-дронах невпинно зростає.
Так, у квітні 2026 року завдяки БпЛА Україна:
реалізувала майже 357 тисяч бойових завдань;
уразила понад 160,7 тисячі верифікованих цілей — це на 2% більше, ніж у березні;
подавила понад 7,7 тисячі позицій ворожих пілотів БпАК;
атакувала 424 об’єкти ворога засобами Middle Strike на дистанції 20–250 км.
